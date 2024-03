Rafa Campos se aleja del puntero en el Puerto Rico Open tras una discreta jornada: “Fue un día muy malo”

Río Grande - El puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos no tuvo su mejor jornada en el Championship Course del Grand Reserve Golf Club de este municipio, al tirar una tercera ronda de un solo birdie en el Puerto Rico Open y alejarse a 10 golpes del liderato.

En tanto, el estadounidense Ben Kohles apareció en el ‘radar’ luego de no figurar entre los mejores 10 jugadores luego de dos días de acción, y con una tercera ronda espectacular que incluyó nueve birdies, sin bogeys, firmó tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, para asumir el liderato con -18, entrando al último día, este domingo.

Luego de una tanda prácticamente limpia el viernes en la segunda ronda, cuando solo tuvo un bogey y terminó a un solo golpe del líder, este sábado Campos tuvo cinco bogeys, viendo caer su ‘score’ de un -12, a ocho bajo par, con 208 golpes totales.

PUBLICIDAD

El domingo comenzará la cuarta ronda desde las 8:35 de la mañana, 10 minutos después del también puertorriqueño Chris Nido, quien está empatado en la posición 50 con otros nueve golfistas.

Sorpresivamente Campos firmó tarjeta de 76 golpes, 4 sobre par, bajando a la posición número 38 en un empate con otros 11 jugadores. Fue su peor anotación en una ronda en lo que va de año, admitió.

“Absolutamente no hubo nada de nervios. Al revés, quería nervios, lo que fuera. Pero irónicamente no sentí nada. Estaba tranquilo, pero le pegamos a la bola muy mal. La realidad es que no me lo esperaba. Las condiciones estaban bastante fáciles hoy, y como que la bola me estaba saliendo para la izquierda muchas veces al principio. Hoy no podía coger la velocidad de los greens. Muchos strokes buenos pero no se metían al principio, y al final unos tiritos malos. No puedo creer que es la ronda más alta que he tirado en el año. Simplemente no fue un buen día”, lamentó Campos en entrevista con El Nuevo Día.

Un mar de gente siguiendo los pasos del puertorriqueño Rafa Campos cuando se acercaba al hoyo número 9 del Championship Course del Grand Reserve Golf Club en Río Grande. (David Villafañe Ramos)

Cuatro de sus cinco costosos bogeys fueron en la segunda mitad del campo, incluyendo uno en el hoyo 17 por segundo día consecutivo, y otro al cierre en el hoyo 18.

Rafa venía de firmar tarjetas de 65 y 67 en las dos jornadas previas, consiguiendo su mejor ‘score’ en una ronda desde los 64 golpes de 2016, también en la ronda inicial.

“Necesito mucho, mucho viento mañana. Y una ronda muy buena. La realidad es que sé que puedo tirar 10 bajo par. Mañana tendré que ser mucho más agresivo. Tengo que seguir enfocado porque cada punto es importante para mí. Lamentablemente hoy sí fue un día muy malo; echamos bastante para atrás, pero igual tengo que seguir trabajando. Necesito adquirir los más puntos posibles. Mi meta mañana es tratar de llegar a 15 bajo par, con siete menos”.

PUBLICIDAD

Kohles, el nuevo líder luego de que su compatriota estadounidense Joe Highsmith entrara a la tercera ronda como el primero, suma luego de tres días 192 golpes, 18 bajo par, y saldrá a buscar el premio de $720,000 que le corresponde al ganador, del total de $4 millones que tiene la bolsa en esta decimosexta edición del torneo anual de la PGA.

Kohles, de 34 años y natural de Dallas, firmó tarjeta de 69 golpes en la primera ronda, empatando en la posición 36, y añadió un ‘score’ de 66 en la segunda, para ascender a la decimoquinta casilla en un empate. Eso fue antes de su sensacional repunte del tercer día, que cerró con birdie en el hoyo 18.

Jimmy Stanger, Brice Garnett y el alemán Matti Schmid le siguen en segunda posición con 200 golpes, 16 bajo par. Igualados en el quinto lugar, siguen los estadounidenses Erik Barnes y Highsmith con 201 golpes, 15 bajo par. Séptimo está Hayden Springer con 202 (-14).

Buena jornada para el otro boricua

Chris Nido, el otro puertorriqueño que sigue con vida en el torneo, entrará a la cuarta y última ronda con 209 golpes, siete bajo par, empatado en la posición número 50.

Niuvo otra ronda de 69 golpes aunque lucía que sería un mejor día para él cuando se apuntó cinco birdies entre los primeros siete hoyos de la tanda, a pesar de un bogey en el hoyo número 2.

Chris Nido sale del bunker con un tiro casi perfecto que puso la pelota a un par de pies del hoyo. (David Villafañe Ramos)

Con su quinto birdie del día, llegó a estar con anotación de -8 en la suma total, y ascendió momentáneamente desde la posición 55 en que concluyó la segunda ronda, hasta la 19.

PUBLICIDAD

Pero bogeys casi seguidos en los hoyos 8 y 10 le hicieron perder terreno de nuevo, y en el resto de la ronda se fue más conservador tirando par desde el undécimo hoyo en adelante.

“Jugué muy bien en los primeros nueve y tuve algo de mala suerte en el hoyo dos y luego pegué una línea al bunker e hice un bogey allí, lo cual fue desafortunado, pero hice algunos putts en los primeros nueve. En el ocho, simplemente no hice un gran tiro y tenía aproximadamente 6 pies para el par y acertar un buen putt, pero fue lo contrario de lo que estaba pensando”, admitió Nido en entrevista con El Nuevo Día tras entregar su tarjeta de anotaciones.

Un tiro casi perfecto saliendo de la trampa de arena en el hoyo 18, un par 5, puso la pelota en el green a solo dos o tres pies de la bandera, permitiendo que Nido poteara sin dificultad para cerrar la ronda con un birdie.

“Estoy contento con la forma en que jugué; no hice mucho en los últimos nueve hoyos, pero es bueno terminar siempre con un birdie. Terminar con birdie en el último hoyo, siempre es un extra. Te hace sentir bien al pasar a la siguiente ronda. Es un bono. He jugado bien aquí pero simplemente no he tenido una puntuación tan buena esta semana. Pero estoy emocionado por el día de mañana y voy a intentar de mantenerlo muy, muy abajo”, agregó sobre su ‘score’.

“Estoy deseando bajar mañana, tal vez registrar 6, 7, 8 bajo par y partir de ahí. Hay algo en mente para mañana. No diría que busco una puntuación específica, sino simplemente ser agresivo. No tengo nada que perder. Jugué bien (la tercera ronda), no anoté muy bien, pero mañana me mantendré agresivo e intentaré llegar bastante abajo”.

PUBLICIDAD

El joven de 24 años egresado de la Universidad de Florida, está en su cuarta aparición en el Puerto Rico Open y es la primera vez que hace el corte para terminar el torneo, luego de firmar tarjetas de 71 y 69.

El alemán Matti Schmid tras completar también su tiro de salida en tercera ronda. (David Villafañe Ramos)

Unos 72 golfistas del total de 132 hicieron el corte el viernes, quedándose fuera los otros dos puertorriqueños, Evan Peña y Kelvin Hernández, ambos jugadores aficionados. Peña concluyó en la posición 127 y Hernández en la 131.

Con opción el campeón defensor

En lo que respecta al campeón defensor de la pasada edición del Puerto Rico Open, el colombiano Nico Echavarría, se mantiene cerca del puntero con 203 golpes, 13 bajo par, a cinco del primer lugar.

Otros cuatro jugadores entrarán empatados en la novena posición con 204 golpes, 12 bajo par.

Echavarría, que el año pasado se convirtió en el primer jugador latinoamericano que gana en el campo del Grand Reserve de Río Grande, busca en esta edición 2024 convertirse también en el primero que gana ediciones consecutivas del torneo de la PGA, pero admitió que le gustaría estar en una mejor posición que la octava.

“Me gustaría estar de líder, o me gustaría estar a menos golpes de lo que estoy, pero sí vamos a jugar agresivo mañana, atacar cuando pueda atacar, y como dije, es una cuestión de que entren los putts. Le estoy pegando muy bien a la bola”, dijo Echavarría en entrevista con la prensa posterior a entregar su tarjeta.

Joe Highsmith, quien estaba de líder del torneo antes de iniciar la tercera ronda, sigue con la vista su tiro saliendo del tee. (David Villafañe Ramos)

El colombiano tuvo en el tercer día otra tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, luego de 68 y 67 en las primeras dos rondas.

PUBLICIDAD

El Puerto Rico Open, que se estrenó en 2008, ya ha tenido un doble campeón en el estadounidense Michael Bradley, pero este consiguió sus títulos en ediciones separadas en 2009 y 2011.