El puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos tuvo su peor día de esta edición del Puerto Rico Open, en su decimocuarta aparición en Río Grande, al entregar tarjeta de 74 golpes (dos sobre par) este sábado, para entrar a la última ronda, con 214 golpes, bastante lejos del liderato.

El colombiano Nico Echavarría, en tanto, firmó su mejor tarjeta en tres días, un 65 (siete bajo par) para rebasar al hasta entonces líder Carson Young, y colocarse en la punta con 199 golpes, apenas dos de ventaja sobre el estadounidense, quien entregó una tarjeta de 71 y suma 201 golpes.

Echavarría buscará este domingo hacer historia como el primer latinoamericano en ganar el torneo de Río Grande, una de las paradas del prestigioso Tour de la Professional Golf Association (PGA). De ganar, el jugador de 28 años que debutó como profesional en 2017, estaría consiguiendo el primer título de su carrera.

Los estadounidenses Sam Stevens y Nate Lashley están empatados en la tercera posición a solo cuatro golpes del primer lugar con 203, y su compatriota Akshay Bhatia, junto con el inglés Harry Hall, están empatados para completar el ‘Top 5′ de cara a la última jornada del Abierto, con 204 golpes (-12).

Unos 12 jugadores siguen bastante cerca entre las posiciones siete a la 10, incluyendo al campeón del Puerto Rico Open de 2010, Derek Lamely.

El colombiano Nico Echavarría firmó tarjetas de 67, 67 y 65 en las primeras tres rondas para colocarse de líder faltando solo la última vuelta el domingo. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Campos, que descendió desde la posición 34, está empatado con 214 golpes (2 bajo par) con otros cuatro jugadores en la 54. El boricua venía de firmar tarjetas de 70 en sus primeras dos rondas en el Grand Reserve Golf Club sin exhibir su mejor juego, pero logrando aun así su sexto corte consecutivo del Puerto Rico Open, y tercero en los cinco torneos que lleva en el año.

Este sábado, sin embargo, se vino abajo en la segunda mitad del día luego de completar los primeros nueve hoyos con una actuación bastante limpia que incluyó dos birdies en los hoyos 2 y 4.

De hecho, luego de los primeros 11 hoyos, el boricua se mantenía entre los mejores 30 del torneo, con seis bajo par en la tabulación general y -4 en la ronda, pero tres bogeys corridos en los hoyos 12 al 14, y otro más en el 18 mancharon lo que perfilaba en la mañana como su mejor vuelta en tres jornadas.

“No hay ninguna excusa. No tengo por qué estar cometiendo esos errores. Hoy pensé que iba a ser un día buenísimo. Me siento supercómodo, pensé que tenía control del swing. Los primeros nueve hoyos fueron sumamente fáciles. ¿Por qué? Porque le estaba dando bastante bien”, dijo a El Nuevo Día al concluir su ronda.

“Igual, le estaba pegando bien en la segunda vuelta. Solo que hoy era uno de esos días que me sentía que rodé la bola excelente, y no se metían los putts para birdies. La rodé excelente. Y tuve una racha del 12, 13 y 14 que de la nada, la bola me empezó a salir para la izquierda. Que era bien raro, porque no había fallado ningún tiro para la izquierda en los primeros 12 hoyos. Esos hoyos son cruciales. La realidad es que el 12, 13 y 14 siempre son los hoyos más complicados de la cancha. Le di unos tiros malos. Lo que no puedo creer fue que boté tres bolas en esos tres hoyos”, lamentó.

Luego de concluir en la tercera posición del Puerto Rico Open en 2021, de paso su tercera ocasión en el ‘Top 10′, Campos no lució igual el año pasado terminando en la 59. En esa ocasión, fue en la última ronda cuando se cayó su juego, pues luego de tres rondas tenía 211 golpes tabulados, tres menos que este año al entrar a la última vuelta.

Campos hace un tiro saliendo de la trampa de arena en el hoyo 15. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

“El putt que me dolió mucho fue el del 12. Después de botar la bola, que le di a un buen tiro, la rodé tan y tan bien en un putt así como de seis pies para par. Eso iba a ser un momentum bien diferente si la metía. Lo que digo es que la rodé bien, pero nada, cayó para el otro lado”.

Tras unos cuatro a cinco meses de inactividad, Campos ha jugado apenas cuatro torneos del Korn Ferry Tour en lo que va de 2023, logrando el corte en dos de ellos. Exhibiendo una mejor condición física luego de un régimen de entrenamiento para bajar unas 40 a 45 libras de peso, y en busca de dejar atrás las lesiones del pasado, dijo que se ha sentido apto para lugar el doble de hoyos, por lo que su estámina no ha sido el problema sobre el campo riograndeño.

“La realidad es que hoy estoy en ‘shock’, que sumé tanto”, dijo sobre la tarjeta de 74 golpes. “Porque nunca pensé que iba a ‘escorear’ de la manera que ‘escorée’. Porque hoy sí que siento que puedo jugar 36 hoyos más sin problemas. Me siento superbién. Pero bien molesto, bien molesto al sumar así”.

“Estoy un poco decepcionado que no pude aprovechar el día, y la realidad es que no pensé que iba a tener una ronda así de mala. La realidad es que me tengo que ir con una ronda buena. No sé si voy a tratar de enfocarme 60 mil veces más mañana. Aunque claro, estamos sumamente atrás. Estoy molesto porque no me gusta jugar mal aquí. No tengo por qué estar jugando mal aquí. Y ya llevo tres rondas corridas que no le he sacado provecho”.

En retrospectiva, ha sido un Rafa Campos muy distinto al de 2021 cuando lució como nunca con tres primeras rondas de 66, 69 y 67 para sumar 202 golpes, antes de cerrar con una tarjeta de 70 y de estar luchando el título hasta la última ronda.

Impecable ronda del colombiano

En lo que respecta al colombiano Echavarría, el egresado de la Universidsad de Arkansas tuvo una jornada casi impecable luego de dos rondas idénticas de 67 golpes el jueves y el viernes. Luego de un primer hoyo ‘even’, consiguió un eagle en el segundo, sentando la tónica de lo que auguraba como un buen día.

“La verdad que jugué los par 5 hoy. Ese eagle creo que fue… tuve algo de buena suerte en la salida. La salida no fue la mejor, y tuve un buen pick en el fairway que pegué un muy buen tiro y metí un buen putt. Entonces un inicio de par águila sin ninguna duda le ayuda a uno”, dijo a El Nuevo Día el oriundo de Medellín, quien luego sumó cuatro birdies consecutivos entre los hoyos 4 y 7.

“Estaba pegando buenos putts y la estaba arrancando en línea, y la bola estaba entrando al hoyo. Es uno de esos días que uno no se puede meter en el medio de lo que está pasando, sino dejarlo fluir y aprovechar el buen momento”.

A pesar de un bogey en el hoyo 12, algo que le pesó pues dijo que quería irse de la tercera ronda sin bogeys, Echavarría se siente en buena posición.

“Pude cerrar muy bien, con birdie, birdie, par, par. Entonces, quedo contento como terminé, y tener el liderato para el domingo es muy importante”.

“Si me dicen que voy a tener el liderato para el último día para un torneo del PGA Tour obviamente lo voy a tomar. Nunca he estado en esa posición, es algo nuevo para mí. Voy a intentar estar lo más tranquilo posible, aunque sé que no va a ser fácil. Vienen muchas cosas a la cabeza ganando un torneo del PGA Tour, pero es mejor estar aquí que en otra posición”.