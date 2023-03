Río Grande - El puertorriqueño Rafa Campos se salvó de lo que pudo haber sido una de sus peores rondas en un Puerto Rico Open, y luego de cometer cuatro bogeys que lo tenían en la cuerda floja tirando uno sobre par en la jornada, cerró sólido con tres birdies consecutivos para asegurarse que jugará hasta el domingo en el campo del Grand Reserve Golf Club.

A punto de quedar fuera del corte por primera vez desde 2015, Campos consiguió enderezar la mira y terminar la tanda con su mejor juego y con idéntica tarjeta a la del jueves, de 70 golpes, dos bajo par.

El guaynabeño suma ahora 140 golpes (-4), y sin haber concluido la jornada del viernes estaba ubicado en la posición 35 con otros seis jugadores, algo lejos del liderato, a 10 golpes, pero con opciones todavía al triunfo que hasta ahora lo ha eludido en sus 13 participaciones previas en el Abierto.

Es la sexta vez consecutiva que Campos, de 34 años, hace el corte para jugar las cuatro rondas completas del torneo de la PGA que este año repartirá aquí una bolsa de $3.8 millones en premios.

De los otros cuatro puertorriqueños que arrancaron el jueves, el otro que mejor tiró fue Chris Nido, quien firmó tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, luego del 71 del jueves. Sin haber terminado la acción del viernes, con un corte proyectado hasta los jugadores que hayan tirado -1 en la suma de las dos rondas iniciales, Nido parecía fuera del resto del torneo al tirar ‘even’ con 144 golpes.

“Nunca pensé que iba a estar en esa posición de si iba a hacer el corte o no. Estaba molesto porque estaba en esa posición. Pero no tenía duda de que podía sacarlo… Y ese tiro del hoyo 16 fue el segundo buen swing del día. Salió la bola como quería, picó como quería, suave”, dijo Campos al terminar la segunda jornada, en alusión a un largo drive suyo que colocó la pelota en el green, muy cerca del hoyo, antes de potear con efectividad para apuntarse el birdie, su primero de los tres consecutivos.

Campos saliendo de una trampa de arena como parte de la acción de la segunda ronda del Puerto Rico Open en Río Grande. (David Villafane/Staff)

“Después hice un buen putt, y el segundo tiro del 17 fue bien clave porque fue una bandera complicada, a una distancia un poco incómoda. Pero pudimos darle a un tiro que casi se metía”.

Entre los puertorriqueños, Robi Calvesbert entregó una tarjeta de 76 golpes, 4 sobre par, luego de su 74 del jueves, y sumó 150 golpes (+6), quedando fuera del corte. También quedó fuera Edward Figueroa (151).

Diego Saavedra, el otro aficionado que participó en el evento junto a Calvesbert, no había terminado su segunda ronda pero ya estaba fuera también del corte con 12 golpes sobre par en la suma total, y faltándole tres hoyos.

La reacción de Campos se dio cuando todo parecía perdido. Su largo drive del hoyo 16 apareció justo después de que venía de fallar dolorosamente un putt para birdie.

“Es irónico porque hoy mi meta era pegarle bien a la bola. Tengo que cambiar esa meta. Esa era la única cosa que quería hoy, y le pegué fatal. Estamos bastante lejos, pero no es imposible”, dijo refiriéndose al liderato, que antes de que el resto de los jugadores concluyera su segunda ronda, era ocupado por el estadounidense Carson Young, quien luego de entregar tarjeta de 63 golpes (9 bajo par) el jueves, seguía de líder este viernes al completar sus 18 hoyos con tarjeta de 67, cinco bajo par.

Ahora Young entrará a la tercera ronda con 130 golpes (-14), seguido muy de cerca por su compatriota Paul Haley II, quien firmó tarjeta de 66 el viernes y acumula 134 golpes, 10 bajo par.

Carson Young tuvo una ronda de 63 golpes el jueves, y entregó tarjeta de 67 al terminar la segunda jornada. (David Villafane/Staff)

Campos sabe que las opciones de ganar el torneo son cuesta arriba pero todavía tiene esperanza de tirar una ronda bastante baja este sábado para ponerse en carrera como para optar verdaderamente a lo que sería su primer título en el Puerto Rico Open, desde que el torneo arrancó en 2008.

La mejor ronda de Campos en un Puerto Rico Open fue la primera de 2016, cuando abrió el torneo con una tarjeta de 64 golpes. Ese año fue el primero de su racha actual de seis ediciones seguidas haciendo el corte. El jugador no participó en las ediciones de 2018 ni la de 2020.

“Quizás mañana voy a ser un poco más agresivo. Quiero hacer más birdies, tratar de tirar una ronda bien bajita. Estoy contento de que aun pegándole tan mal a la bola, por lo menos sumé bien. Es algo sumamente positivo que le saco al día de hoy”, dijo.

“Esos últimos tres hoyos… en verdad que gracias a Dios. Porque estoy cansado. Mentalmente estoy drenado hoy. Hoy le pegamos horroroso a la bola. No tenía control, me sentí incómodo, porque no sabía si estaba apuntando bien para la derecha o para la izquierda”, abundó.

“Como que nunca conseguimos un ritmo, para nada. Contento de acabar de la manera que terminé, y hacer unos buenos swings al final. Creo que el primer tiro bueno que le di fue en el hoyo 13, y con todo y eso (la bola) terminó algo lejos, como a 40 pies (del hoyo). Pero ese fue el primer tiro que me dije, ‘espérate, algo ‘clickeó’ ahí. Y después en el 16, 17 y 18, otros buenos swings. Conseguimos alguito al final pero se tomó demasiado (tiempo)”.

Campos tuvo una tarjeta de 70 golpes el primer día de igual manera, pero las circunstancias fueron opuestas a la segunda ronda. En sus primeros 14 hoyos el jueves tenía cinco birdies y un solo bogey, y tenía cuatro golpes bajo par. En ruta a un cierre que pudo haber sido de cuando menos una tarjeta de 68, sin embargo, hizo bogeys en dos de sus últimos tres hoyos.

Entonces este viernes tuvo otro inicio positivo, con tres birdies en sus primeros cinco hoyos, pero luego tiró para bogeys en tres de los siguientes cinco hoyos, y sumó un cuarto en el hoyo 14, colocándose en 1 sobre par en la ronda, y apenas 1 bajo par en la suma total. Fue entonces cuando inició su reacción.