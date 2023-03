Más de 1,500 corredores serán este domingo parte de la historia del Medio Maratón San Blas de Illescas de Coamo, cuando suene el disparo en la edición número 61 desde las 7:00 a.m.

Y es que habrá una nueva marca de corredores en la historia del evento. Hoy, viernes, a dos horas de cerrar las inscripciones, unas 1,580 personas se habían apuntado para participar en la carrera, superando la marca de 1,315 de 2021 en el aniversario 60 del evento.

“Esperamos llegar a los 1,600 para establecer un nuevo récord desde el año 1963 cuando fue la primera carrera”, dijo ayer Einer Ramos, presidente de la carrera.

“Hay un entusiasmo increíble. En el pueblo estuvimos verificando las rutas y detalles de último momento con la Policía y en el pueblo se ve el entusiasmo. Ya tenemos ‘campers’ llegando. Parece como los años de antaño. Nosotros agradecidos del apoyo de los atletas y sus seguidores”, agregó a este medio.

El evento tendrá participantes de países como Tanzania, Uganda, Etiopía, Kenia, Uruguay, Perú, México, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Italia y Puerto Rico.

El año pasado, el boricua Alexander Torres logró el cuarto mejor tiempo para un boricua en la historia de la carrera al parar el reloj en 1:05.21, cuando fue el quinto atleta en cruzar la meta. El keniano Bernard Ngeno fue el ganador con 1:03:39 y este año no pudo regresar a defender su título por problemas con su visado.

A Torres lo superan el villalbeño Héctor ‘Papo’ Díaz con 1:04.42 y el utuadeño Jorge Luis ‘Peco’ González con 1:05.03 en 1982. En 2010, Luis Collazo detuvo el reloj en 1:05.10.

Torres lidera a los boricuas elites en la prueba este año junto a Angelique Figueroa, Luis A. Rivera, Christian Ortiz. Barbara Quiles y Lizmarie Sánchez.

Beverly Ramos se excusó debido a un compromiso previo.

La Fraternidad Delta Phi Delta, organizadora del evento, recomienda a los participantes llegar a Coamo a no más tardar de las 6:00 a.m. Desde las 5:00 a.m., habrá transportación en la Plaza Pública hacia el lugar de salida.