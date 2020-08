A Javier Cruz Scott, maestro de Educación Física de Yabucoa, le estuvo raro que su nieto, quien cursa el cuarto grado, se derrumbara de cansancio en el patio luego de jugar a las carreras con su abuelo hace unas semanas.

Preocupado por la falta de ganas del menor para recrearse, Cruz Scott, de inmediato, le preguntó qué le sucedía y el niño, listo para su edad, tuvo una respuesta acertada y, a la misma vez, preocupante para el abuelo. “Acuérdate que ya no estamos en educación física”, contestó.

Ante la respuesta inesperada, Cruz Scott pensó en sus estudiantes de la escuela Asunción Lugo en la comunidad de Camino Nuevo del pueblo yabucoeño cuando mañana iniciará el semestre escolar del sistema público de manera virtual ante el repunte de casos de coronavirus en la isla.

“Así deben haber muchos (niños). Ahora mismo, si Dios quiere, si para octubre o noviembre comenzamos de manera presencial, cuando uno comience con los deportes, tiene que ser bien suave. La mayoría de esos nenes, su condición cardiovascular es débil. Y no es por culpa de ellos. En la misma casa (en cuarentena), uno no sabe qué hacer”, declaró el maestro con 27 años de experiencia a El Nuevo Día.

Cruz Scott enfrentará nuevamente el reto junto a los educadores físicos para dar un curso a los 274,000 estudiantes que se esperan este año escolar que va mucho más allá de sentarse frente a un monitor. La presencia de esta clase es indispensable en el currículo.

El Departamento de Educación (DE) extendió una semana más el teletrabajo de los 24,000 educadores que estarán activos este semestre debido a que los casos de COVID-19 no han disminuido.

“Uno tiene que ingeniárselas, improvisar ‘de la manga production’”, expresó Cruz Cotto sobre enseñar desde una computadora portátil o una tableta, aunque espera que eso cambie este semestre.

Cruz Scott ya tiene en sus manos una nueva computadora, suministrada por la escuela, con todos los programas configurados para las clases virtuales (incluye Microsoft Teams). Los estudiantes tienen en agenda recibir tabletas, pero en el plantel Asunción Lugo todavía no han sido entregadas, dijo el veterano educador.

El DE invirtió unos $261 millones en equipos, adiestramientos y licencias para la educación virtual.

La computadora de Cruz Scott debe incluir unos módulos con sugerencias para dar la clase de Educación Física. Aún no ha sido activado en su ordenador, pero según ha escuchado por otros maestros que ya le dieron un vistazo a los cursos, incluye algunas sugerencias para que el estudiantado utilice materiales del hogar para el curso.

“Cuando verifiqué todavía no lo habían instalado (el módulo). Igual, no lo he querido abrir porque tengo que pasar lista con mis estudiantes. No sé los grados y la cantidad que me toque. Te puedo decir que de mi parte y de mi escuela estamos listos para dar clases. Tenemos una planificación. Hasta ahora, todo pinta bien”, confió Cruz Scott.

Mientras, Aixamar González, subsecretaria para asuntos académicos del DE, explicó que los módulos didácticos para los primeros tres meses de clases contienen el currículo adaptado para trabajar ejercicios de forma virtual.

“Están por grados y por nivel. Tienen una estructura de lo que es la unidad, el tema de estudio, estándares y expectativas. Tienen ejercicios de práctica con respuesta para que los estudiantes y familiares puedan validar y comprender el contenido que aplican de manera correcto. También tienen unos enlaces, que llevan al internet, para aquellos que tengan los recursos. Tengo que añadir que también se hizo una guía de acomodo razonable para que las familias lo pueden ayudar. El docente va a utilizar los módulos y va a procurar que los estudiantes cumplan con las destrezas de menos complejidad o más sencillas por estos primeros meses”, dijo González.

Los módulos están disponibles en el portal https://dedigital.dde.pr/, en la sección de inicio del año escolar 2020-21″.

González agregó que el DE reforzará los módulos de Educación Física a través de un programa televisivo llamado “En Forma”, parte de la programación “En casa Aprendo”, transmitido por el canal WIPR-TV de lunes a viernes a las 4:00 p.m. y conducido por la exatleta, Andrea Zambrana

El programa estrenó originalmente durante el verano y será retomado para este semestre. “Hicimos una variedad. No solamente nos enfocamos en ejercicios que podemos hacer en el hogar, sino que también traímos invitados, atletas reconocidos como el exvoleibolista Héctor “Picky” Soto, baloncelistas y tenistas, para que los niños pudieran hacer diferentes ejercicios. El enfoque en el verano fue que las personas se movieran aunque hagan deportes o no, ayudando también a la salud emocional. En este semestre buscaremos que los niños hagan las actividades físicas en su hogar. Vamos a buscar la forma de trabajar otro tipo de deporte sin importar que no puedan salir de sus casas y que entiendan que no hay una excusa”, dijo Zambrana, medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El sector privado tampoco le restará importancia a la Educación Física en el semestre 2020-21.

La presidenta de la junta directiva de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala, dijo a El Nuevo Día que en reuniones con el secretario de DE, Eligio Hernández Peréz, la agencia tiene presente la enseñanza de Educación Física y adaptada para niños y niñas con necesidades especiales en medio de la pandemia.

“Es importante tratar de mantener algún nivel de Educación Física; de deportes y de ejercicios, aunque sea virtual con los estudiantes. Tenemos que entender que los muchachos están siendo privados de muchas cosas que son inherentes a lo que son su desarrollo. Esta es la etapa de compartir y jugar, y tras que tenemos que reestructurar todo esto para que sea desde la casa, es buena práctica de mantener un espacio académico para que eso se vea de manera virtual”, declaró Ayala, también directora del Colegio SESO Mayaguez (South Western Education and Society) en Mayagüez.

Ayala desconoce si los 640 colegios privados, que representa un 46 por ciento de la población estudiantil entre kínder y cuarto año en Puerto Rico, tendrán en sus currículos de este semestre la Educación Física debido a que los planteles son autónomos. De los programas que ha tenido acceso Ayala el curso está añadido.

De vital importancia

“Lo he visto de manera consistente. Veo que están buscando el espacio para que se mantenga por todos los beneficios físicos y emocionales, cuyas opciones de socialización están limitadas. En mi caso, se les ha dicho a los padres que los estudiantes tengan al menos una bola de voleibol para este semestre. Tampoco estoy diciendo que tienen que salir corriendo a comprar una. Pero, hay que maximizar la poca oportunidad que hay por la importancia que tiene la educación física. Que los niños, dentro de esta situación, puedan despegarse un poco de la conexión virtual puramente académica con algo que se parezca más a la necesidad del niño, que son los juegos y a la interacción deportiva”, indicó Ayala.

El Nuevo Día consultó otro colegio privado, la Ciudad Educativa Dr. Roque Díaz Tizol, ubicada en la colindancia entre Humacao y Yabucoa, sobre su currículo de Educación Física. La directora María Medina informó que una maestra dará el curso a estudiantes de kínder a noveno grado utilizando la plataforma de Microsoft Teams. “La clase es muy importante. Hay que buscar la forma de que ellos se levanten y se ejerciten por su salud física y mental. Aunque no van a estar con sus compañeros de manera presencial, por lo menos virtual disfrutan viéndose uno a los otros. Se incorporaba también la clase de salud y nutrición”, dijo Medina.

Ingeniosa preparación

Cuando se activó la cuarentena en marzo pasado, Cruz Scott pudo examinar a los 72 estudiantes entre quinto, sexto y séptimo con exámenes teóricos sobre baloncesto, ya que la información del deporte la pudieron anotar en sus libretas antes del cierre del plantel.

Terminada esta parte, Cruz Scott tuvo que improvisar. Mantuvo comunicación con los alumnos a través de la aplicación de Whatsapp, contactándolos en sus celulares propios o por el teléfono del padre o madre. Por mensajería, envió tareas para realizar ejercicios como push ups, sit ups y squats. Igual pasó una asignatura para que los estudiantes se grabaran realizando su pasatiempo favorito fuera de sus hogares. También, compartió vídeos de bailes para recrearlos.

“Mis estudiantes bregaron de marzo a mayo. Los grupitos que tenía eran bien deportistas, bien fiebrús. Les gustó mucho los bailes. Eso fue un palo. Les encantó. Pasaba canciones que ellos conocen... Los hacían con muchas ganas. Me los enviaban en horas. En los tecnológico están bien pasa´os”, compartió Cruz Scott.

Según una investigación reciente de El Nuevo Día, al menos, 22,000 alumnos de escuela pública no tomaron ni un día de clases el semestre pasado debido a los terremotos que sacudieron el sur de la isla en enero y después por la pandemia.

Paciencia en el proceso

“El semestre pasado todo lo tuvimos que hacer nosotros cuando comenzó la pandemia. Tuvimos que inventárnosla cuando se acabó el material anotado. Yo busqué vídeos, en especial de España, que tienen buen contenido para educadores físicos. Están bien adelantados. Esto para todo el mundo es nuevo. A veces que la señal del internet se iba. Uno no se puede desesperar con la tecnología. Hay que tomarlo con mucha calma. Mi esposa, que es maestra, me lo decía, que no me desesperara. Ya lo estamos tomando con más calma”, reflexionó Cruz Scott.