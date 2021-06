En lo que representa su última etapa de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, el semifondista puertorriqueño Ryan Sánchez buscará eventos que lo ayuden a bajar su tiempo en los 800 metros de manera que esté cerca de un minuto 43 segundos antes de la justa de verano.

Para lograr eso, Sánchez competirá en dos o tres carreras. La primera de ellas será este próximo lunes en Chicago. La próxima podría ser la parada de Estocolmo de la Liga Diamante, que está calendarizada para el 4 de julio. Esta última no ha sido confirmada aún.

“En esta (en Chicago) buscaré retarme un poco más. Ya lo que eran los ‘test’ (pruebas), corregir errores y probar ritmo y estrategias diferentes creo que debe pasar ya. Ya estamos entrando en la última etapa competitiva. Ya pronto nos vamos al campamento y de ahí a Tokio. Así que estamos bien cerca de llegar a la etapa de ‘peak’ (llegar al máximo), y ya quiero empezar a correr duro”, dijo sobre el 800m Chicago Jamboree, que se llevará a cabo en el Hope Academy Stadium.

Ryan Sánchez luce entusiasmado con su participación en Tokio.

Uno de los competidores que se espera que esté allí es el estadounidense Erik Sowinski, cuya mejor marca de esta temporada es de 1:45.47, realizada en enero. Su tiempo personal es de 1:44.58, logrado en abril de 2014.

“Él (Sowinski) no estará en Tokio, pero tiende a correr 1:44, 1:45 y creo que me va a ayudar. Esos son los tiempos que busco, para ir entrando poco a poco a 1:43, que es mi meta”, articuló el corredor.

Sánchez entiende que ese es el tiempo que se verá en la final de los 800 metros de Tokio , a juzgar por lo que se vio en las pruebas olímpicas de la Usatf (USA Track and Field). En ese evento, celebrado el 21 de junio en Eugene, Oregon, Clayton Murphy clasificó a las Olimpiadas con un registro oficial de 1:43.17, que es la mejor marca que se ha dado este año en el mundo.

De igual forma, Isaiah Jewett, quien ganó el título de los 800 metros de la NCAA 10 días antes de las pruebas de la Usatf, fue segundo con 1:43.85, que es su mejor crono.

El mejor tiempo de Sánchez es 1:44.82, registrado en Ponce en abril de 2019. Su marca para este 2021 es de 1:45.97, realizada en California en mayo.

En cuanto a su posible participación en la Liga Diamante, Sánchez estipuló que desea lucir bien en Chicago de manera que lo inviten a correr en esa liga, cuya última parada es en Zurich, Suiza, del 8 al 9 de septiembre. Asimismo, expresó que hacer buenos tiempos también lo ayuda a conseguir mejores auspicios para su carrera.

Comienza el conteo regresivo

Luego del atraso de un año por la pandemia de COVID-19, las Olimpiadas de Tokio están a 30 días de ser inauguradas. Al pensar en esto, el corredor se muestra entusiasmado de poder cumplir uno de sus sueños.

“Diantre, está llegando lo que tanto he esperado. Algo que yo veía por televisión, lo estoy viviendo. Voy a estar presente y a quien van a ver por televisión es a mí. Me lo estoy disfrutando sin desespero, ni tanta ansiedad. Cuando llegue el momento, me lo voy a disfrutar y a salir a representar al país y a aplicar lo que se entrenó”, apostilló.

El atleta reconoció que le “duele” el que no podrá salir a conocer la ciudad de Tokio debido a los protocolos de salubridad que ha impuesto Japón para contener la propagación del coronavirus. “Imagínate, viajar más de 24 horas hasta Tokio, y no poder conocer la ciudad, duele, duele muchísimo. Pero es parte dé, hay que protegerse”, apuntó.

“Al menos soy joven, tengo 23 años, y quizás más adelante pueda pisar suelo japonés y visitar Tokio”, añadió resignado.