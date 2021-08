Auckland - Olivia Podmore, una ciclista de pista de Nueva Zelanda que compitió en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, falleció. Tenía 24 años.

Cycling New Zealand dijo que Podmore murió “repentinamente” el lunes, pero no reveló la causa ni otros detalles.

Podmore también representó a Nueva Zelanda en los Juegos de la Commonwealth 2018 en la Costa Dorada de Australia.

En un comunicado el martes, Cycling New Zealand describió a Podmore como una “ciclista muy querida y respetada”.

La organización señaló que muchos están “comprensiblemente devastados” y, sin dar más detalles, instó a las personas a buscar ayuda para la salud mental si es necesario.

“Sean amables el uno con el otro y cuídense unos a otros”, dice el comunicado.

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda dijo que ha comenzado a ofrecer apoyo a los atletas y al personal del equipo olímpico del país.

En un comunicado, el doble medallista de oro olímpico en remo, Eric Murray, dijo que él y Podmore habían estado practicando snowboard juntos el domingo y que probablemente él fue la última persona que la vio con vida.

Murray dijo que Podmore era una amiga cercana y cuando la vio por última vez, ella estaba feliz y sonriente. Dijo que no tenía motivos para preocuparse por su bienestar.

Las preocupaciones por Podmore surgieron por primera vez después de que publicó un mensaje en las redes sociales.

“El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro”, afirmó en el escrito.

“Pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes”.

La policía fue llamada a su casa en Cambridge, cerca de Hamilton en la Isla Norte de Nueva Zelanda, donde fue encontrada muerta.

“Con las últimas palabras de Olivia, nos dejó un mensaje, un mensaje que deseamos que nadie más vuelva a leer”, declaró Murray. “Estamos viendo a nivel local y en todo el mundo las implicaciones de la salud mental en el deporte”.

Murray dijo que algunos de los atletas de más alto perfil en los Juegos Olímpicos habían hablado recientemente sobre problemas de salud mental y “ahora tenemos una estadística y esa es una estadística de más”.

“Hemos perdido a una hermana, una amiga y una luchadora que perdió esa voluntad de luchar dentro de ella”, agregó Murray.

La directora ejecutiva de Sport New Zealand, Raelene Castle, dijo que algunos ciclistas que regresaron recientemente de los Juegos Olímpicos de Tokio lo encontraban “muy difícil” en el aislamiento controlado, que es parte de las estrictas regulaciones fronterizas del país impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Se están llevando a cabo conversaciones con el gobierno para determinar si a algunos se les podría conceder la dispensa de la cuarentena para asistir al funeral de Podmore.

Castle dijo que Podmore había pedido apoyo antes de su muerte.

Se le preguntó al director de Cycling New Zealand, Jacques Landry, si su organización había hecho lo suficiente para apoyar a Podmore. Dijo que el deporte “cuestionará esto durante mucho tiempo”.

“Tuvo mucha gente apoyándola a lo largo de su carrera”, dijo Landry . “Ahora solo estamos mirando hacia atrás ... y queremos dar un paso atrás y revisar eso”.