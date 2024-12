Sebastián Rivera se operará la rodilla en ruta a su temporada 2025

El medallista olímpico de lucha Sebastián Rivera pasará por el quirófano en las próximas semanas para reparar un menisco de su rodilla izquierda.

Rivera, quien ganó bronce en los 65 kilogramos en París 2024, se lastimó el mes pasado en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde funge como asistente técnico del entrenador Donny Pritzlaff en el program de lucha.

“No es nada serio. Espero que no hasta que se metan ahí (a operar). Por eso no luché en el Campeonato Nacional (el sábado). Hay que limpiar el área para poder volver en mayo espero”, dijo Rivera durante la 58va Premiación Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

“Mi rodilla también me la lastimé en las Olimpiadas, la derecha. Todavía me molesta. Mi codo también me molesta desde las Olimpiadas. Nunca me he dado descanso. Me lancé a este nuevo rol en Columbia. Estoy tratando de darle descanso a mi cuerpo durante el mayor tiempo posible”, agregó.

Nacido y criado en Nueva Jersey, Rivera se convirtió el verano pasado en apenas el segundo luchador bajo la bandera de Puerto Rico en subir a un podio olímpico. El primero fue Jaime Espinal con una presea de plata en Londres 2012 en los 84 kilogramos.

Se unió a la vallista Jasmine Camacho-Quinn con los únicos medallistas en justa celebrada en la capital francesa. Camacho-Quinn agregó una medalla de bronce en los 100 metros con vallas luego de ganar oro en Tokio 2020.

Rivera fue subcampeón de su categoría en el Mundial de Lucha 2023 en Belgrado, Serbia. También es el segundo puertorriqueño con una presea mundialista. Franklin Gómez ganó plata igualmente en Estambul 2011 en los 60 kilogramos. “Estoy contento de inspirar a persona. Yo hago esto por mí, por mis padres. Lucho duro porque mi padre me enseñó así, para no defraudarlos. Le enseñó al mundo que si pones la mente en algo y trabajas duro todo es posible. Alcancé el tope y todavía estoy persiguiendo un oro. Ya tengo el bronce y la plata. Cuando lo logre probablemente me retire”, apuntó.

Rivera espera volver a la acción en mayo, en el Campeonato Panamericano, y septiembre en el Mundial.