Sergio “Checo” Pérez se alista para la carrera más importante de su temporada en Fórmula Uno

Pero no fue McLaren quien logró imponerse, fue Ferrari que superó a ambos equipos contrincantes, acortando así la ventaja de Red Bull sobre ellos en el campeonato de Constructores, a solo ocho puntos.

Lando Norris, por su parte, no pudo imponerse a Max Verstappen por el tercer lugar, lo que llevó a Max a posicionarse 57 puntos adelante. Sin embargo, Charles Leclerc, de Ferrari, está ahora a solo 22 puntos de Lando por el segundo lugar. Considerando que no queda mucho de la temporada, y lo que se ha visto de Lando cuando está bajo presión en la pista, la cuesta parece inclinarse para poder llevarse el campeonato de Pilotos, o incluso el segundo lugar, esta temporada.

Por otro lado, esta es la carrera más importante para Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull, ya que se correrá en su país natal. Checo no ha tenido la mejor temporada y ha estado bajo presión desde hace tiempo, pero considerando que correrá en su país, el apoyo será masivo, lo que pudiera ponerlo en excelente oportunidad de replicar su desempeño en Baku y acumular buenos puntos para el equipo.

No obstante, los rumores alrededor de su estadía con Red Bull para próximas temporadas continua en duda, y más ahora con la llegada de los novatos a la parrilla. El rumor más grande sigue siendo que será reemplazado por Liam Lawson, de “RB”, quien fue reclutado recientemente en sustitución de Dani Ricciardo, pero no ha sido firmado para la próxima temporada. Se rumora que no se ha firmado oficialmente, porque existe la posibilidad de que reemplace a Checo en Red Bull.