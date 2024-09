Siete candidatos para presidir el Comité Olímpico Internacional: conoce cómo funciona el proceso eleccionario

Según el COI, Al Hussein puede ser propuesto para una ampliación de la edad de jubilación de 4 años hasta 2037; Eliasch hasta 2036; Watanabe y Samaranch hasta 2033; y Sebastian Coe solo hasta 2030. Es decir que estos cuatro últimos no podrían cumplir los 12 años en el cargo. Coe, ni siquiera los ocho iniciales.

La edad de los aspirantes se perfila, pues, como factor determinante en la elección, pues los votantes pueden inclinarse por no apoyar a un candidato que no puede terminar su mandato máximo de 12 años.

A partir de este lunes podrán hacer público un documento de candidatura, promocionarse en sus redes sociales personales y conceder entrevistas. Pero no podrán pagarse publicidad, ni convocar reuniones o mítines, ni participar en debates, ni emplear agencias de comunicación salvo para la producción de documentos, ni referirse a los otros candidatos ni, por supuesto, ofrecer regalos.

Todos sus viajes deberán ser comunicados a un Responsable de Ética y Cumplimiento (CECO), aunque las normas llaman a utilizar preferentemente los contactos virtuales para no incurrir en gastos.

Los otros miembros de COI no podrán mostrar públicamente su apoyo a ninguno de los aspirantes, aunque sí darles un ‘me gusta’ en las redes, algo que no podrán hacer otros miembros de la ‘familia olímpica’ como federaciones, patrocinadores o ciudades organizadoras, etc.