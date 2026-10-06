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Siete países entran en la carrera por albergar los Juegos Olímpicos de 2036

Sudáfrica, Corea del Sur, India, Catar, Alemania, Hungría y Turquía presentaron candidaturas, informó el COI

6 de octubre de 2026 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Catar albergó el Mundial de FIFA 2022. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra - India y Catar figuraron entre los siete países que expresaron interés en albergar los Juegos Olímpicos de Verano de 2036, informó el Comité Olímpico Internacional (COI) el martes.

Desde hace tiempo, las candidaturas de India y Qatar han sido consideradas favoritas en una contienda por la sede que el COI pretende decidir en 2029 mediante una votación de sus más de 100 miembros. Entre ellos figuran Nita Ambani, de la familia más rica de India, y el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Sudáfrica, Corea del Sur, Alemania, Hungría y Turquía también presentaron candidaturas. El Comité Olímpico Internacional agregó que estaba conversando con los candidatos sobre la posibilidad de albergar también en 2040 y 2044.

Pero dondequiera que se celebren los Juegos, hay algo que nunca debe cambiar: los atletas tienen que estar en el centro de todo lo que hacemos”, afirmó la presidenta del COI, Kirsty Coventry, doble medallista de oro en natación.

El COI fijó como fecha límite el 31 de octubre para que otros comités olímpicos nacionales se sumen a la contienda para 2036. También publicó el martes un documento de 30 páginas para orientar a los aspirantes.

El plan de candidatura de India se centra en la ciudad de Ahmedabad, que albergará los Juegos de la Mancomunidad, un evento multideportivo, en 2030, y cuenta con el estadio de críquet más grande del mundo, que lleva el nombre del primer ministro Narendra Modi.

Catar ha organizado campeonatos mundiales en la mayoría de los deportes olímpicos de primer nivel, incluido el Mundial de fútbol de 2022. Su candidatura aún podría ampliarse desde Doha para trasladar algunas pruebas a vecinos del Golfo.

Unos Juegos Olímpicos organizados por Qatar deberían obligar un cambio e los Juegos de Verano, del periodo de julio-agosto que han ocupado en cada edición desde 2004 en Atenas hasta 2032 en Brisbane.

Una candidatura de Corea del Sur estaría anclada en Seúl, que albergó los Juegos de Verano de 1988, y se extendería por todo el país.

Los responsables olímpicos alemanes eligieron el mes pasado a Múnich, que ya fue sede en 1972.

En tanto, Brisbane (Australia) será la sede de 2032.

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Comité Olímpico InternacionalJuegos Olímpicos
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