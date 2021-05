Las posibilidades de que algún nadador boricua logre la marca A que lo lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio será más alta en el Campeonato de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación (Cccan, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en el Natatorio de San Juan del 20 al 28 de junio.

Según el presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación (FPN), Fernando Delgado Sellas, esto se debe –entre otras razones- a que los atletas podrán hacer modificaciones en sus entrenamientos después de su participación en el Puerto Rico International Swimming Open (Priso), que culminó el domingo. Asimismo, mencionó que el Campeonato de la Cccan tendrá un día de competencia adicional, lo que le brindará más tiempo de recuperación a los atletas entre cada evento.

“Muchos de ellos venían de competencias el fin de semana anterior a este evento buscando a hacer las marcas. Ahora pienso que van a tener un poquito de más tiempo para hacer unos reajustes a sus entrenamientos y volver a afinar para estar en forma para el Cccan”, explicó Delgado Sellas al hablar de la próxima competencia que se celebrará en el país y que les brindará a los atletas nacionales una última oportunidad de unirse a la delegación de Puerto Rico.

“El Cccan tiene un día más (de competencia) que el Priso, se nadan muchos menos eventos diarios y ahí van a tener un poco más de descanso y recuperación”, añadió.

Delgado Sellas reconoció que el Campeonato de la Cccan no tiene tanto nivel como el recién concluido Priso. Sin embargo, existe la posibilidad de que vengan países fuera de la región centroamericana y caribeña, lo que traería nadadores más competitivos.

El federativo entiende que de los cuatro nadadores boricuas de tienen marca B en sus eventos -Jarrod Arroyo, Yeziel Morales, Miguel Cancel y Kristen Romano- los primeros dos son los que tienen más posibilidades de ponchar un boleto olímpico en la rama masculina. Igualmente cree que Romano puede hacer lo propio en la rama femenina.

“Con esto no quiero que se entienda que los demás no son importantes, pero me parece que Jarrod y Yeziel, en los varones, y Kristen, en la rama femenina, son los que tienen más opciones. Aunque Miguel Cancel no está muy lejos tampoco porque nadó muy bien en los eventos combinados”, apuntó Delgado Sellas, quien ya se prepara para los Campeonatos Nacionales del 10 al 13 de junio en Mayagüez.

Arroyo posee la marca B en los 200 y 400 metros combinados. En el primer evento tiene tiempo de 2 minutos 00 segundos y 9 centésimas (2:00.9), mientras para el segundo tiene crono de 4:16.67. Las marcas A que pide la Federación Internacional de Natación (FINA) son de 1:59.67 para los 200 combinados y de 4:15.84 para los 400 combinados.

Yeziel Morales tiene marca B en 100 y 200 metros dorso. (DANIEL ALVIRA)

Igualmente, Morales tiene marca B en 100 y 200 metros dorso. En el primer evento ha nadado para tiempo de 54 segundos con 99 centésimas (54.99) y en el segundo ha registrado 1:59.38. El tiempo clasificatorio del primer evento es 53.85 y la marca A del segundo es 1:57.50.

Romano, quien es atleta de la Universidad Estatal de Ohio, posee marca B olímpica de 2:15.15 en los 200 metros combinados. La marca estipulada para las Olimpiadas es de 2:12.56. En los 400 combinados ha hecho tiempo de 4:46.16. Para la marca A debe hacer 4:38.53. Asimismo, en 200 dorso tiene 2:13.70 y la marca para Japón es de 2:10.39.

Por último, Cancel ha cronometrado 2:03.13 en los 200 metros combinados. La marca clasificatoria es de 1:59.67.