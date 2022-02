Por séptima ocasión, Puerto Rico competirá en unos Juegos Olímpicos de Invierno cuando acuda con dos atletas a la justa que se celebrará en Pekín a partir de este viernes hasta el 20 de febrero.

Puerto Rico ha visto acción en Sarajevo (Yugoslavia) en 1984, donde la isla hizo su debut; Calgary (Canadá) en 1988, Albertville (Francia) en 1992, Lillehammer (Noruega) en 1994 y Nagano (Japón) en 1998; y 20 años después en PyeongChang (Corea del Sur) en el 2018 y ahora en la capital de China.

Hay que destacar que Puerto Rico clasificó un equipo de bobsleigh para la justa de Salt Lake, Utah, en el 2002. Sin embargo, no pudo competir cuando uno de sus atletas -Michael González- no pudo probar su elegibilidad para participar en el evento y el entonces presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), el fenecido Héctor Cardona, optó por sacar al equipo.

González había sido inscrito para participar junto a Manuel Repollet en la modalidad de dos tripulantes. Tras esta polémica, el Copur decidió no repetir la participación en Juegos de Invierno hasta el 2018.

En total, 18 atletas han logrado competir por Puerto Rico en una Olimpiada Invernal. Ninguno de estos deportistas logró llegar al podio o posicionarse en los primeros lugares.

Esta cantidad de participaciones lucen pocas en comparación con las 19 veces que el país ha visto acción en los Juegos Olímpicos de Verano con más de 550 atletas. Esta escasa participación no es de extrañar en una isla en la que no cae nieve y donde no hay una tradición de deportistas que practiquen deportes invernales a un nivel elite.

Este año, el país estará representado por William Flaherty y Kellie Delka. Ambos nacieron en Estados Unidos, pero cumplen con el requisito de residencia para llevar la ciudadanía deportiva puertorriqueña.

William es el hermano menor de Charles Flaherty, quien representó al país hace cuatro años en Corea del Sur. Competirá en las disciplinas de esquí alpino slalom y slalom gigante.

Por su parte, Delka verá acción en skeleton.

Las expectativas con William no habían sido calibradas por el Departamento de Alto Rendimiento al momento de presentar la delegación el 20 de enero. En el caso de Delka, se informó que la proyección es que quede entre la posición 18 a la 24. En su competencia hay 25 deportistas.

La historia

El primer atleta que cargó la monoestrellada en la ceremonia de apertura fue George Tucker, quien participó en el evento de luge en los Juegos de Sarajevo 1984.

El luge es una de las tres modalidades del descenso en trineo, junto al bobsleigh y al skeleton.

Según notas de la época, Tucker aprovechó que nació en la isla de padres estadounidenses que trabajaban aquí de manera temporal para reclamar su espacio como atleta nacional. Su participación no estuvo exenta de críticas, al igual que las de otros competidores de naciones con poca o ninguna tradición de deportes de invierno. De hecho, en un artículo del periódico “The Washington Post” publicado el 6 de febrero de 1984 bajo la firma de Denis Collins, se mencionaba la falta de habilidades de Tucker.

El atleta finalizó en la posición número 30.

En la edición número 15 de estos Juegos, celebrada en 1988 en la ciudad de Calgary, Puerto Rico llevó nueve atletas: ocho hombres y una mujer que compitieron en tres deportes. Datos del portal olympia.org indican que hubo otra atleta femenina, Yvonne Marrero, que debía competir en cross country skiing, pero no lo hizo.

La abanderada fue la esquiadora Mary Pat Wilson y Tucker repitió como miembro de la delegación.

A Albertville fueron seis hombres en dos deportes. El abanderado fue Liston Bochette, que también fue atleta de pista y campo, en el evento de bobsleigh junto a Douglas Rosado. Terminaron en la posición 40.

Bochette también compitió en las Olimpiadas de Invierno de 1994 -donde fue el abanderado- y 1998. Mientras, Rosado repitió en las de 1994.

En esos Juegos de Lillehammer 1994 vieron acción cinco hombres en el evento de bobsleigh.

Para Nagano, se repitió la participación en bobsleigh con seis atletas varones. Del grupo, quien único terminó su participación fue William Schenker, quien terminó en la posición 31 en el evento de slalom.

El regreso con Flaherty

Tras un hiato de dos décadas, la bandera de Puerto Rico volvió a tener presencia en Corea del Sur con Charles Flaherty. El joven, natural de Estados Unidos, llegó al país junto a su familia gracias a la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, mejor conocida como la Ley 22 de 2012.

Charles, que cerró en la posición 73 en slalom gigante- acudió a la cita de 2018 como un atleta de la entonces recién creada Federación Puertorriqueña de Atletas Invernales (FPAI), fundada por Antonio Colón y Dennis Flaherty, padre de Charles y quien falleció en 2018.

El ente -que se subvenciona con fondos del programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI) y fondos privados- aún no ha recibido la certificación del Copur para ser reconocida como un ente federativo en propiedad. Sí cuentan con un estatus de reconocimiento permanente desde el 2019.

En una rueda de prensa para presentar a los dos deportistas que irán a Pekín, la presidenta del Copur, Sara Rosario, reconoció que aunque todavía no tienen derecho a voz y voto en las reuniones, es algo que está en proceso.

“Este es un reconocimiento de que ellos son verdaderamente los que están manejando todo el asunto que tiene que ver con los deportes de invierno. Una afiliación como tal, con derecho a voz y voto, no tienen porque todavía están trabajando”, estipuló en ese momento la líder olímpica.

Por su parte, Colón ha explicado que el asunto del reconocimiento oficial se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 y expuso que el organismo que dirige se ha mantenido activo en la búsqueda de atletas.