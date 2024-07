Tenimesista china-chilena debutará en París 2024 con 58 años

“Nunca imaginaba (llegar a unos Juegos Olímpicos) porque yo lo retomé por entretenimiento, por hacer algo de deporte, nunca pensé que saldría algo serio de eso. Pero fui agarrando confianza, jugando mucho y, como siempre ganaba, me gustaba jugar más y más”, contó en una entrevista con The Associated Press desde el Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago, días antes de emprender el viaje a Europa para un campamento de preparación.