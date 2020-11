La judoca Melissa Mojica anunció este martes que ha sido diagnosticada con coronavirus en una publicación en la que lamenta de los serios problemas del sistema de salud del país.

En la publicación en su cuenta de Facebook, que acompaña con una foto suya desde el hospital, la medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cuenta que comenzó a sentir síntomas el viernes. Sin embargo, lo más que le afectó fue sufrir las ineficiencias del sistema sanitario y pensar en las posibles repercusiones de esta situación en pacientes con condiciones previas que comprometen su salud.

“¡Pero más que nada me duele saber que estamos a merced de un sistema de salud horrible! Estuve 5 horas 30 minutos esperando una panadol, un suero, unas pruebas que me digan si tenía o no COVID, dos días aislada sola escuchando los gritos de personas suplicando ayuda. Me sentí muy triste y hasta llorando. Mi corazón roto por no poder ayudar, por estar igual dependiendo de un solo enfermero que trataba de hacer el proceso de atención solo con 5 personas jo…”, escribió la enfermera de profesión.

“Solo pensaba... Dios cuántos viejos no han podido aguantar a lo que llegan las ayudas. Pero peor aún cuanta gente sabe que esto está pasando y no hacen nada para mejorar el servicio !!!!! No puedo quedarme sin decirlo no debo. Hay enfermeros buenos que dan el 100% por la gente, pero esto no es culpa de ellos, es el sistema de salud de Puerto Rico que nos falla”, agregó.

Mojica tuvo palabras de agradecimiento para lo que llamó sus “ángeles” y cerró su relato con una exhortación a cuidarse de esta enfermedad.

“Por favor lávense las manos póngase la mascarilla y guarden distancia por que esto es súper fuerte y desde lo más profundo de mi corazón”.

La deportista tenía planificado viajar a México para participar del Campeonato Panamericano de Judo, que está pautado para celebrarse del 17 al 23 de noviembre en Guadalajara, México, como parte de su campaña para obtener una clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Según informó el Departamento de Salud este martes, la cifra de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 899 con siete nuevas muertes. Asimismo, se registraron 204 nuevos casos confirmados, 69 probables y 132 sospechosos.