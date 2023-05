Louisville, Kentucky - Dos caballos más murieron horas antes de que Mage ganara el Kentucky Derby por un cuerpo este sábado, sumando siete en total y ensombreciendo la edición 149 de la carrera más famosa del mundo.

Mage obtuvo solo una victoria en tres carreras anteriores antes de contener a Two Phil’s en la recta final mientras cubría 1 1/4 de milla en 2:01.57 con el jinete venezolano Javier Castellano.

El jockey miembro del Salón de la Fama rompió una racha de 15-0 en el Derby, obteniendo así su primera victoria en la primera prueba de la triple corona. Él y el entrenador Gustavo Delgado son de Venezuela.

“Nunca me rindo”, dijo Castellano. “Siempre me esfuerzo por hacer lo correcto. Me tomó un poco de tiempo llegar aquí. Finalmente lo conseguí”.

Mage se unió a Cañonero II como ganadores del Kentucky Derby con lazos venezolanos. Cañonero II ganó el Derby y el Preakness en 1971.

“Acercándose a la meta tenía mucho corazón”, dijo Castellano. “Es un caballito con un gran corazón”.

Forte, el primer favorito, fue dado de baja por la mañana con un pie magullado, uno de los cinco caballos que abandonaron en los días previos a la carrera. El jinete que debía montarlo, el puertorriqueño Irad Ortiz, Jr., estuvo activo en la carrera con la asignación del ejemplar Cyclone Mischief, que llegó último en el lote de 18 equinos.

Two Phil’s fue segundo detrás de Mage, mientras el favorito 4-1 Angel of Empire, fue tercero frente a una multitud de 150,335 en un día cálido y parcialmente nublado en Churchill Downs.

Mage pagó $32,42, $14,58 y $9,08.

Otros tres jinetes puertorriqueños estuvieron activos. Manuel Franco llegó quinto con Hit Show, John Velázquez decimotercero con Reincarnate, y José Luis Ortiz en la posición número 14 con Kingsbarns.