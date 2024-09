Vídeo muestra a policías arrastrando a Tyreek Hill para sacarlo de su auto tras incidente de tráfico

El video muestra que el altercado entre los oficiales del Condado de Miami-Dade y Hill escaló rápidamente y que los oficiales lo insultaron, pero no se resistió a la fuerza física o intentó atacarlos, aunque si le dijo: “No me digas qué hacer”. Las imágenes de las cámaras de seis oficiales fueron reveladas públicamente.

La directora de la policía Stephanie Davis indicó que usualmente no publicarían las imágenes mientras continúa la investigación, pero que quería demostrar que el departamento está “comprometido con la transparencia y mantener la confianza del público”.

“Tengo que tocar para decirte que estoy aquí”, le responde el oficial mientras le pregunta al jugador por qué no tiene el cinturón de seguridad.

Hill baja ligeramente la ventana y dice: “No me digas qué hacer” antes de volver a subir la ventana.

Hill le dijo a Kaitlan Collins de CNN que subió su ventana citando su preocupación al recibir atención no buscada.

“Si dejo mi ventana abajo, la gente que iba pasando iban a notar que estaba ahí”, comentó Hill. “Y van a empezar a tomar fotos y no quería crear una conmoción y todo. Solo quería que me dieran la multa y seguir mi camino”.

“Si te decimos que hagas algo, lo haces”

Hill después dijo que cree que no se movió tan rápido cómo querían los oficiales.

“No me moví tan rápido por las lesiones”, indicó Hill, quien fue titular en su novena temporada en la NFL. “Estoy pasando por unas cosas. Juego un deporte físico”.

No está claro si se refería a su agente, Drew Rosenhaus o el director de seguridad del equipo, Drew Brooks. Ambos llegaron rápidamente al lugar.

Hill y Campbell eventualmente fueron liberados y les permtieron dirigirse al estadio. Hill recibió dos citaciones, pero no fue arrestado. Uno de los policías fue puesto en licencia administrativa.

Sindicato defiende a los policías

“Al ser detenido, el señor Hill no cooperó de inmediato con los agentes en el lugar que, cumpliendo las directrices y por su seguridad en ese momento, esposaron al señor Hill. El señor Hill, aún sin cooperar se negó a sentarse en el piso y por ello se redireccionó al piso. Una vez aclara la situación en unos minutos, el señor Hill recibió dos citaciones de tráfico y pudo irse”.

Hill indicó más tarde que no entendió por qué los agentes le esposaron.

“No tengo idea, de veras”, dijo Hill tras el partido. “No fui irrespetuoso, porque mi madre no me crió así. No insulté. Nada de eso”.