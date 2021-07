Tokio. Los semifondistas boricuas Wesley Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez no avanzaron hoy, viernes, a las semifinales de los 800 metros de los Juegos Olímpicos al quedar rezagados en medio de ritmos de carreras con tropezones en sus respectivas preliminares.

Necesitaban quedar entre las mejores tres posiciones de sus preliminares o entre los siguientes seis mejores tiempos para pasar a las semifinales.

Dentro de las eliminaciones, Sánchez tuvo el mejor tiempo de los boricuas con un 1:47.07 minutos en la preliminar cuatro, en la que arribó en el séptimo lugar.

“Fue una carrera atípica. Y resulté eliminado. Estoy un poco frustrado porque entrené cuatro años para esto, pero a la misma vez contento porque fue mi debut”, dijo Sánchez.

Ryan Sánchez corrió por primera vez en unos Juegos Olímpicos y tuvo el mejor tiempo entre los boricuas.

Sánchez fue el novato en las Olimpiadas entre los tres boricuas.

El recién egresado universitario fue, entre los boricuas, el que más carreras hizo previo a Tokio 2020 y el que más rápido lo hizo. Tuvo cinco carreras de 800 metros y su mejor marca fue 1:45.97.

Su marca personal es de 1:44.82.

Mientras, Arroyo también corrió en una preliminar accidentada y quedó séptimo con tiempo de 1:53.09, lejos de su mejor tiempo de la temporada.

Andrés Arroyo quedó en la séptima posición en el quinto heat de la prueba de 800 metros.

“Fue una serie muy fuerte. La estrategia era salir duro, no tan al frente, pero entre los primeros tres. Eso fue lo que hice. Estuve cuarto. Lo malo es que uno de los corredores cayó y me puso todo su peso en mi rodilla. Lo salté y traté de bajar la adrenalina. Me compuse y se me hizo difícil subir el paso. Tal vez gasté demasiada adrenalina en ese momento”, dijo Arroyo.

Arroyo corrió sus segundos Juegos. También estuvo en Río 2016 y adelantó allí a las semifinales, en donde corrió 1:46.74. Adelantó a esa etapa con 1:46.17.

Arroyo ha corrido poco este año. Su mejor tiempo lo hizo el mes pasado con 1:48.01.

Vázquez corrió la última preliminar a su estilo: corriendo el frente, pero los corredores le dieron caza en los últimos 150 metros y quedó rezagado en la séptima posición con tiempo de 1:49.06.

Vázquez corrió su tercera Olimpiada. En las dos previas, Vázquez no adelantó a las semifinales. Hizo 1:46.45 en Río 2016 y 1:46.96 en Londres 2012.

El orocoveño es el poseedor de la marca nacional con 1:43.83. Para llegar a Tokio 2020, Vázquez no pudo hacer carreras preparatorias porque contrajo COVID-19 y tuvo lesiones semanas antes de la prueba.

El mejor tiempo de clasificación a las semifinales fue de 1:43.75 por el keniano Cheruiyot Rotich. El último tiempo de clasificación (24) fue de 1:46.59 por el polaco Patruk Dobek.

Los tres semifondistas corrieron justo antes de la preliminar de la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn para clasificar a las semifinales de los 100 metros con vallas.