Ponce. Para Yaimillie Díaz, el tiempo que registre durante la prueba de los 200 metros lisos femenino es lo menos trascendental.

Lo primordial para la joven de 18 años es el mensaje que manifiesta su participación en las Justas Deportivas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Díaz, natural de Utuado, pero que representa los colores negro y amarillo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, es la primera atleta con una prótesis que compite en las Justas.

“No molesta que me miren como una atleta con un algún grado de discapacidad porque el mensaje que quiero llevar es que sí se puede. Si pude y estoy participando (en las Justas) otras personas también lo pueden lograr”, compartió Díaz momentos antes de la carrera en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner en Ponce.

Hoy, viernes, Díaz formó parte del segundo grupo de corredoras en la fase preliminar. Su meta era mejorar su mejor tiempo personal de 31.79 segundos, pero cruzó la meta con registro de 32.32 segundos. Aunque no clasificó para la final del sábado, terminó la carrera y se ganó la aclamación de los espectadores en las gradas.

La atleta utuadeña realizó tiempo de 32.32 segundos en la prueba de 200 metros. (Miguel J Rodríguez)

“Eso no es lo más importante. Para mí es correr duro. Vengo de una pequeña lesión que entiendo que también me afectó en los 100 metros. Llevaba como tres semanas sin repetir y eso me atrasó un poco”, relató la corredora que debutó el jueves en las Justas.

La joven, que participó en los pasados Juegos Paralímpicos en Tokio, Japón, y aspira a completar sus estudios universitarios en veterinaria, no es la primer atleta con dispacacidad que compite en la LAI. Carmelo Rivera y Eric Rolón, quienes también son atletas nacionales, lo hicieron cuando eran estudiantes universitarios.

“Mi historia es que soy la primera mujer y con una prótesis”, afirmó la joven estudiante al señalar que llegó a la competencia por mérito propio.

“Una vez llegué a la universidad, vi que podía competir en la LAI, pregunté ¿por qué no? No lo veo como que me están usando de publicidad, sino para demostrar que se puede”, destacó.

“Me gustaría en un futuro que hayan otros atletas como yo, que puedan hacer otro tipo de actividad o incluirnos. Por ejemplo, pueden hacer otros 100 metros con personas adaptadas. Eso sería una buena idea. Entiendo que soy el comienzo de una historia”.

Díaz aprovechó su participación en las Justas como parte de la preparación que llevar para asistir a unos compromisos internacionales en Arizona.

“Estaré en un Grand Prix. Si hago las marcas mínimas, paso a los Panamerianos Juveniles que son en Bogotá en noviembre y, también si hago las marcas, pasaría a los Parapanemericanos en Chile”, adelantó.