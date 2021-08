Yauco. Yarimar Mercado Martínez no ha perdido el enfoque tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se posicionó en el número 28 de 36 competidoras en la disciplina de rifle.

De su participación en estas Olimpiadas -sus segundas, luego de Río 2016- la atleta afirma que solo obtuvo experiencias positivas y de mucho aprendizaje, que la han motivado a continuar mejorando en este deporte. Razón por la que ya tiene la mira puesta en París 2024 y ha comenzado a buscar oportunidades que le permitan elevar su nivel de entrenamiento, especialmente en este ciclo olímpico que es más corto que los anteriores.

“No sé si yo tenga que hacer un préstamo o qué tenga que hacer, pero tengo que irme a entrenar afuera (en el extranjero) porque necesito a alguien que me guíe, que me lleve a otro nivel, ¿entiendes? Porque aquí en Puerto Rico no hay nadie… Entonces, habría que traer a alguien que esté comprometido con el deporte, comprometido con Puerto Rico y comprometido conmigo”, expresó Yarimar, a quien la ciudad del café vio transformarse de niña en la primera tiradora olímpica puertorriqueña.

Esta orgullosa yaucana comenzó a practicar el deporte de tiro a sus 13 años. Al año de comenzar a entrenar, representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. En 2015, ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto y clasificó a las Olimpiadas del 2016.

Logo Somos Yauco.

“A mí siempre me han gustado los deportes. Yo quería ser parte de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico. Primero intenté entrar por atletismo, pero no me aceptaron, en séptimo grado. Después, dije: ‘vamos a intentar el tiro’, porque es un deporte poco común. Me llamó la atención y fui a hacer la prueba. Al entrenador le gustó mi actitud, mis ganas de aprender, mis ganas de hacerlo bien, y me aceptó en la escuela especializada en deportes”, contó la joven de 26 años, quien aprendió todo acerca del tiro deportivo en el Albergue Olímpico.

“Para los juegos de Toronto yo no tenía entrenador. Llevaba como dos o tres años sin entrenador. Luego, me pusieron una entrenadora para las Olimpiadas de Río. Tuve entrenadora en ese año y luego ya me quedé sola después de ahí. Así que, desde el 2017 hasta ahora no he estado con alguien”, explicó la atleta, que entrena sola en Salinas y cuenta con la ayuda de un compañero deportista de tiro con el que dialoga acerca de su desempeño y le brida retroalimentación.

Antes de llegar a Tokio, Yarimar también enfrentó duros retos. Los sismos que impactaron el sur de la isla en enero del 2020, afectaron su hogar en el barrio Barina, por lo que su familia buscó refugio en Estados Unidos. Pero ella tuvo que quedarse sola aquí para continuar con su entrenamiento. Después, como parte de su preparación, se trasladó a Argentina, donde permanecería por un mes. Sin embargo, terminó quedándose por siete meses debido a las restricciones que impuso el país por el COVID-19, que le impidieron abandonar el país y tener acceso a su rifle.

Yarimar Mercado en un mural que le dedicaron en una edición de Yaucromatic. (XAVIER GARCIA)

Pero todo eso es cosa del pasado para Yarimar, quien prefiere concentrase en su presente y futuro. Hoy disfruta de los encantos de su querido Yauco, lugar en el que reconecta con la naturaleza y con su niña interior.

“Yauco es mi hogar, donde me crié… me recuerda quién soy. Es un lugar que me recuerda mis raíces y de dónde vengo. Es bien importante nunca olvidar eso. Amo a mi gente, amo a mi pueblo. Siempre me han apoyado desde mis comienzos. Así que estoy sumamente agradecida de ser yaucana. He sido bendecida. Me encanta el arte de mi pueblo, me encantan las montañas de mi pueblo, me encanta todo. Así que estoy feliz de ser de Yauco, Puerto Rico”, compartió con una contagiosa sonrisa la deportista, quien disfruta de hacer ejercicios y practicar la meditación rodeada de los hermosos paisajes naturales de su pueblo como el lago Luchetti.

Otra de las prioridades de la tiradora -quien en las mañanas trabaja en su pequeño negocio de joyería artesanal, “Aurimar Hecho a Mano”- es utilizar el deporte para reenfocar la imagen negativa que tienen las armas.

“Una de mis metas es promover el deporte para que hayan más personas practicándolo, porque ya las personas asocian las armas con algo malo. Educar a la juventud y a los niños de cómo se utilizan adecuadamente, que no se utilizan para matar animales ni personas, ni ningún ser vivo”, afirmó Yarimar, que además espera poder entrenar a futuras generaciones en el deporte del tiro.