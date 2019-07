Varios deportistas puertorriqueños de renombre se unieron a las críticas hacia la gestión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien está bajo escrutinio tras la publicación de las 889 páginas de un polémico chat que mantenía en la aplicación Telegram con sus colaboradores cercanos.

Algunos de los atletas han sido claros en sus pedidos de renuncia hacia Rosselló.

A continuación, las publicaciones de algunos de los deportistas que se han expresado.

1. José Juan Barea

El armador de los Mavericks de Dallas José Juan Barea se unió al reclamo de miles de puertorriqueños que piden la renuncia del gobernador. Barea, capitán de la Selección Nacional, hizo el llamado en un mensaje tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter con una foto de él vistiendo el uniforme de Puerto Rico.

“Yo lo dejo todo en la cancha por mi país, es hora de tener líderes con el mismo compromiso. Mañana (hoy) jugamos nuestro juego más importante. Ricky, pasa el balón, se te acabó el juego”, escribió el canastero en su cuenta de Twitter y Instagram.

2. José “Piculín” Ortiz

El exbaloncelista puertorriqueño José “Piculín” Ortiz le exigió el martes la renuncia del gobernador en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Ricky, SI NO TIENES NADA QUE CONTESTAR, LÁRGATE PAL CARAJO, haz (sic) faltando el respeto a tu país, familia, esposa y a tu hija”, escribió Ortiz.

“Jugaste con el dolor ajeno por pérdidas familiares durante el huracán María, y tuviste la desfachatez de no enviar las ayudas en la emergencia”, agregó el expivot del Equipo Nacional, quien concluyó su mensaje con el hashtag #RickyRenuncia.

Ricky, SI NO TIENES NADA QUE CONTESTAR,LÁRGATE PAL CARAJO, haz faltado el respeto a tu país, familia, esposa y a tu hija, jugaste con el dolor ajeno por pérdidas familiares durante el huracán Maria,y tuviste la desfachatez de no enviar las ayudas en la emergencia. #RickyRenuncia — Piculin Ortiz (@piculinortiz4) July 16, 2019

3. Alex Cora

El dirigente de los Red Sox de Boston, el puertorriqueño Alex Cora, acudió a su cuenta de Instagram para expresar su desilusión e inquietud ante los problemas que atraviesa el país tras las escandalosas revelaciones del chat de Telegram en el participó el gobernador.

“Mi plataforma es única, la utilizo muchas veces para dejarle saber al mundo de donde vengo, soy puertorriqueño y vivo orgulloso de mis raíces. Durante este viaje he sido transparente y más aún cuando se trata de nuestro Puerto Rico, por eso escribo hoy. Si fue duro ver el paso de María desde lejos, a sabiendas que el único que tenía control de esta era Dios, peor me siento hoy al ver, leer y escuchar todo lo que está sucediendo en casa a sabiendas que durante todo esto el control lo tienen o tenían aquellos que fueron escogidos por el pueblo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Desilusionado, molesto, preocupado, con todo lo que está pasando en casa, me voy en el viaje de qué pasará con los míos en el futuro si esto sigue así. A la misma vez, ansioso de ver qué nos trae el mañana, si hacemos lo correcto”, agregó.

“Debemos y sé que podemos ser mejores, talento de sobra tenemos. Lo único que resta hacer y lo hacemos hecho antes es jugar para el mismo equipo, estar en la misma página, luchar, batallar, no rendirnos. Jalar la soga del mismo lado y demostrarle no al mundo sino también a aquellos que nos han puestos en esta situación que #YoNoMeQuito y si se puede”, puntualizó su mensaje.

4. Kennys Vargas

El pelotero boricua Kennys Vargas, quien juega con los Marines de Chiba Lotte de la liga profesional de béisbol de Japón, dejó claro en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que le exige la renuncia al gobernador con la ayuda de uno de los miembros del equipo.

5. Carlos Arroyo

El exarmador de la Selección Nacional Carlos Arroyo también acudió a su cuenta de Instagram para publicar su indignación ante los problemas de corrupción que enfrenta la isla.

“Querido Puerto Rico me uno a tu indignación. Me uno a tu voz por la justicia, por el respeto, por un mejor futuro, por un gobierno libre de corrupción. Nunca es fácil ver a mi tierra pasar por momentos difíciles. Unámonos fuerzas de manera responsables y demos el ejemplo con clase y virtud”, dijo en su cuenta de Instagram con una foto vistiendo la camisa de la Selección.

6. Yadier Molina

El receptor de los Cardinals de San Luis Yadier Molina escribió en su cuenta de Instagram con un mensaje de apoyo hacia Puerto Rico ante los problemas de corrupción que está pasando en estos momentos.

“Hoy nos levantamos todos unidos en contra de las injusticias, falsedades, engaños y corrupción! ¡Estamos cansados! ¡Ya se acabo! ¡Nos levantamos todos juntos! ¡Puerto Rico los amo! ¡Dios los bendiga a todos! “, dijo Molina con una foto de la bandera de Puerto Rico.

7. Carlos Correa

El campocorto de los Astros de Houston Carlos Correa también se dejó sentir ante los problemas que enfrenta la isla en su cuenta de Instagram con una foto usando el uniforme del Equipo Nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2017.

“¡Orgulloso de ser puertorriqueño! Sigamos luchando por nuestros derechos. ¡Sigamos luchando por un mejor futuro! No te quedes en casa. ¡Tomemos acción y seamos parte del cambio! Únete por un mejor mañana”, dijo en su red social.

8. Carla Cortijo

La exbaloncelista Carla Cortijo no se quedó callada y dejó un mensaje ante los problemas que enfrenta el país, publicando en su cuenta de Instagram una foto con el uniforme de Puerto Rico.

“Soy una persona sumamente reservada y cuando se trata de política, no comento. Pero cuando toda mi vida se lo he dedicado al baloncesto y representando a PR, no me quedó callada ante esta injusticia. Y más aún cuando nosotras las mujeres vivimos día a día el discrimen y el maltrato. ¡YA BASTA! ¡LA BOLA ESTA EN MI CANCHA!”, dijo la exarmadora.

9. Melissa Mojica

La judoca publicó una foto en su cuenta de Facebook desde Japón exigiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico junta con sus compañeras de judo.

“Yo soy producto de escuelas públicas, maestros que siempre dan la milla extra, hija de un placero de la plaza del mercado de Río Piedras que siempre se dio a la agricultura de mi país, si con diferencias políticas en mi familia, pero hoy no es un color político hoy defiendo mi pueblo mi bandera, a quien represento a Puerto Rico”, dijo Mojica.

10. Christian Vázquez

El receptor de los Red Sox de Boston Christian Vázquez acudió a su cuenta de Facebook para dar un mensaje de apoyo a Puerto Rico.

“Yo, Christian Vázquez me uno al dolor de mi querida isla, Puerto Rico. Mi cuerpo está en Boston, pero mi corazón marcha con ustedes hoy en el Viejo San Juan. Exijo la renuncia de Ricky Roselló, exijo una investigación REAL a todos los acontecimientos en los pasados días, semanas, meses; comenzando desde las donaciones a Unidos por Puerto Rico para los damnificados del huracán María, hasta el chat del gobernador y los arrestos por corrupción. Puerto Rico merece líderes dispuestos a hablar con la verdad y a trabajar por el bien de TODOS y NO de algunos. Le pido a todos mis compañeros peloteros que se unan a este llamado y exijan que el gobernador renuncie. Utilicemos nuestra plataforma para crear conciencia y poner nuestro granito de arena desde donde sea que nos encontremos. JUNTOS somos MÁS, ¡PUERTO RICO, no te quites!”, dijo con una camisa que dice: “Just a Kid from Puerto Rico”

11. Carlos Delgado

El expelotero Carlos Delgado acudió a su cuenta de Instagram para mostrar su indignación hacia el gobernador, llamarle hipócrita, y le exigió la renuncia. Delgado publicó una foto de Rosselló abrazando a uno de sus simpatizantes que insultó en el chat.

“Otra de las razones por que @ricardorossello debe renunciar. La hipocresía y las continuas faltas de respeto al pueblo son sin precedentes. Para ser un lider hay que tener moral, respeto y empatia. No ha demostrado ninguna. #Rickyrenuncia”, dijo Delgado.

12. Enrique “Kike” Hernández

El campocorto de los Dodgers de Los Angeles Enrique “Kike” Hernández publicó una foto en su cuenta de Facebook expresando su apoyo a Puerto Rico.

“Este post es pa’ los míos! De más está decir que la política y el deporte jamás deberían estar en la misma conversación. ¡Pero hoy es un día que es necesario! ¡Quisiera poder estar en mi islita marchando en equipo con el resto de la gente de Puerto Rico al igual que lo hago con mi equipo en busca de un campeonato! Tenemos DEMASIADO que ofrecer, hemos pasado por unos tiempos bien difíciles, ¡pero siempre nos levantamos más fuerte que ayer! UNIDOS como siempre hacemos cuando la cosa se pone dura; es cuando mejor estamos. EL PUEBLO HABLÓ!! ????#RickyRenuncia#MarchemosEnPaz”, dijo Hernández.



13. David Huertas

El alero de los Capitanes de Arecibo David Huertas aprovechó en su cuenta de Instagram para dejar su pensar sobre los problemas que está enfrentando la isla con una foto de él con el uniforme de la Selección.

“Como atleta que visto los colores de mi Patria, lo hago con compromiso, con entusiasmo, con amor, con mucho deseo y sobre todo con mi corazón. Creo así que deben ser los lideres de nuestro país. No dejemos que la frustración, el desánimo y el odio nos venza. Al contrario, mi gente es hora de cambiar la historia. Llegó el día. #rickyrenuncia” , dijo Huertas.

14. Jaime Espinal

El luchador, medallista de plata olímpico en Londres 2012, publicó en las redes sociales un mensaje en el que insinuaba que iba a marchar el miércoles en La Fortaleza.

15. Francisco Lindor

El campocorto de los Indians de Cleveland publicó un video del partido del año pasado de las Grandes Ligas en el estadio Hiram Bithorn, en el que aparece ondeando una bandera.

“Hoy levantamos bandera dejándoles saber al mundo entero que los buenos somos más. Como puertorriqueños sentimos orgullo cuando nos unimos como pueblo. Demostramos que en la unión está la fuerza y se que PR se levantará una vez más como muchas veces antes lo ha hecho. Demostrando respeto, unión pero sobre todo amor y orgullo por nuestra patria.

PR mis oraciones están con ustedes.

#PUERTORICOSeLevantaPUÑETA”