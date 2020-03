La tenimesista boricua Adriana Díaz se mantiene entre las mejores jugadoras del mundo al colocarse en marzo en la posición 19 del ranking de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

La utuadeña de 19 años, que figuró en la posición 20 en la lista publicada en febrero, vuelve a ocupar la mejor posición de su carrera.

Esta actualización del escalafón mundial se da a semanas de revalidar como campeona de la Copa Panamericana de Tenis de Mesa que se celebró en Guaynabo.

Posteriormente, se ha mantenido activa en diversos compromisos deportivos como lo son el Abierto de Portugal y el Abierto de Hungría. En el primero, fue sorprendida en la primera ronda al caer al caer en siete parciales ante la india Sreeja Akula, clasificada para esa fecha como la número 171. Mientras, en el torneo húngaro cayó derrotada por la número nueve del mundo, la japonesa Kasumi Ishikawa, en la ronda de las mejores 16.

Al reaccionar a este nuevo ascenso, el entrenador de la atleta, Bladimir Díaz, explicó que el mismo es producto del desempeño de su hija durante las últimas semanas.

“Este ascenso significa que seguimos superando muy bien. El haber llegado a los 16 en el Hungría Open fue crucial para esto. Cada paso que das hacia el frente cuenta. Por supuesto el haber defendido los puntos de la Copa Panamericana también contribuyó”, expresó el técnico en declaraciones escritas emitidas desde España.

El entrenador añadió que en el caso de Melanie, que bajó dos puestos con relación a su posición de enero y febrero y ahora ocupa el la número 65, su descenso se debió a que no pudo avanzar en los torneos de febrero. Explicó que Daniely Ríos escaló 25 posiciones para obtener el mejor puesto de su carrera (ahora es la número 185) gracias a su participación en torneos recientes y porque “el año pasado tuvo buena temporada”.

Cauteloso con el coronavirus

Bladimir decidió cancelar los planes de entrenamiento con sus hijas en Corea del Sur debido al ascenso de los casos de coronavirus (Covid 19) en este país y optó por dirigirse a España. En esta última nación se han registrado sobre 150 casos y un fallecido, según el balance de este martes del Ministerio de Sanidad.

Ante este escenario, el técnico ha optado por no dejarse llevar por histeria. Sin embargo, ha tomado medidas cautelares y casi no sale con las atletas. De hecho, compartió que habían comprado boletos para el clásico de fútbol del Real Madrid ante el Barcelona, y decidieron venderlas. “Tampoco me quiero sobre confiar”, manifestó.

En cuanto al entrenamiento en tierras españolas, dijo que se mantendrán allá hasta el 25 de marzo. Agregó que les va muy bien y agradeció la hospitalidad de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. “La federación de España se ha portado con nosotros fenomenal. Estamos entrenando cinco días a la semana más físico. Nos han facilitado su personal para que estemos a gusto”, apuntó.

Por último, el entrenador manifestó que a Melanie y Ríos les espera el Campeonato del Caribe, que se realizará en Cuba a principios de abril. Luego viajarán hasta Argentina, donde Melanie, Brian Afanador y Daniel González buscarán su clasificación individual para las Olimpiadas de Tokio. Adriana, que ya clasificó a la justa mundialista en su carácter individual, buscará un pase en la modalidad de dobles mixtos con Afanador.

Descenso en la rama masculina

El escalafón de marzo de la ITTF trajo descensos para los principales exponentes del país. Así las cosas, Afanador descendió seis puestos para ponerse de la posición 84 a la 90. González bajó cinco puestos, de la 140 a la 145, y Ángel Naranjo tres, de la 322 a la 325.