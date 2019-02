Adriana Díaz despachó este sábado en cuatro rápidos parciales a la canadiense Alicia Cote para pasar a las semifinales de la Copa Panamericana Universal, donde manaña se medirá a la estadounidense Yue Wu.

La tenismesista ganó por marcadores de 11-9, 11-8, 11-2 y 12-10 ante un eufórico público que se congregó en el coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

Luego de concluido el desafío, Díaz reconoció que durante el primer set se sintió nerviosa al ver la cantidad de personas que vinieron verla jugar.

“Si te soy sincera porque ver todo el público me sorprendió. Era mi primer juego, así que estuvo un poco difícil al principio, pero después pude fluir y vengar a mi hermana, que era lo más que me importaba. Así que ya estoy tranquila”, dijo la deportista.

A lo que se refería Díaz era a que Cote venció a Melanie Díaz el viernes en los juegos de la fase de grupos. Melanie, que cerró con esa derrota y una victoria ante la dominicana Alicia Brito, no avanzó de ronda.

Díaz -por su parte- es la segunda sembrada del torneo, por lo que entró directo a los cuartos de final. Es la única boricua con vida, luego de también se eliminaran Brian Afanador en cuartos de final y Daniel González en la etapa de grupos.

En cuanto al partido de manaña ante la número 45 del mundo según el escalafón de la Federación Interacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), Adriana, que es la raqueta 30,

“Yo he jugado con ella y ella me ha ganado a mí, como yo le he ganado a ella. Así que estamos de tú a tú”, indicó.

“Manana va a ser un partido muy duro, de mucho más tiempo, más estrategia y -sobre todo ella- de mucha rapidez”, agregó.

El juego entre Adriana y Yue Wu está pautado para comenzar a las 12:40 p.m.