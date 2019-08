Lima, Perú - Adriana Díaz disputará el oro de la modalidad de sencillos de los Juegos Panamericanos luego de ganar esta tarde su semifinal, y esta noche tirará todo para darle a Puerto Rico otra presea dorada y vengar la derrota que sufrió su hermana hoy.



Con parciales de 11-9, 11-8, 11-3 y 11-4, Adriana ganó su semifinal contra la brasileña Bruna Takahashi, quien solamente tuvo oportunidades de victoria en el primer set.

“Le cambié la estrategia y parece que no lo esperaba. Ella jugó superbién. Me sentí súper cómoda con ella”, indicó Adriana.

La final será a las 7:00 p.m., de Puerto Rico ante la estadounidense Yue Wu, quien derrotó 4-2 a la hermana de Adriana, Melanie, en la primera semifinal de hoy.

“Es lo último que me falta para llegar a la meta, para cruzar la raya, y no me voy a quedar al otro lado. Quiero seguir empujando”, dijo Adriana.

Wu y Adriana se han enfrentado cuatro veces desde el 2015. Wu ganó los primeros dos partidos y Díaz los últimos dos, incluyendo la más reciente el pasado febrero, en la cuarta ronda de la Copa Panamericana celebrada en Guaynabo.

Wu pasó a la final al vencer esta mañana a Melanie Díaz por 4-2.

“Vengaré a mi hermana”, dijo Adriana a Telemundo Puerto Rico.

La victoria de Adriana en la semifinal fue una segura. Así lo sintió el público boricua sentando en el pabellón de tenis de mesa de la Villa Deportiva Nacional.

Arriba 2-0, la fanaticada comenzó a festejar con coros, coreografías y risas, en anticipación a la victoria.

Takahashi sintió urgencia abajo 2-0 en sets y 5-2 en el tercer set, y pidió tiempo. Pero Adriana logró los siguientes seis puntos con su ofensiva o errores de la brasileña.