Beverly Ramos ponchó su boleto para el Campeonato Mundial de Atletismo, en Doha, Catar, este domingo tras registrar la marca mínima de la competencia organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) en el Maratón de Rotterdam, en Holanda.

Hoy 2:36.28 Record Nacional para Maratón Mínima para #Doha2019 Posted by Bev Ramos on Sunday, April 7, 2019

En una publicación en sus redes sociales, la fondista boricua informó que hizo tiempo de 2:36.28, lo que también es récord nacional. La marca mínima era 2:37.

“Hoy 2:36.28 récord nacional para maratón, mínima para Doha”, escribió la plusmarquista nacional.

“Me sentí bien, con mucha fuerza. Sí tuve problemas de calambres del kilómetro 15 al 122 y eso me retrasó en el tiempo, pero me pude recuperar en la segunda mitad”, narró Ramos luego a El Nuevo Día desde Holanda.

“No pude alcanzar mis primeras botellas (de agua) porque estaban todas en una mesa y pasaba tan rápido que tenía que detenerme por completo para poder verla y agarrarla. Así que me toco coger oasis aparte. Eso me dio un poco de miedo, pero ya luego pude coger el ritmo con las botellas”, abundó.

El mejor tiempo de Ramos en el evento de maratón y la anterior marca en Puerto Rico era de 2:36:31, logrado el 24 de abril de 2016 en Alemania.

Sobre las sensaciones en la carrera, Ramos reveló que fue “una batalla de lo mental y lo físico que en el maratón nunca puede faltar”. Además, confesó que sí llegó a dudar sobre si podría mantener el ritmo para hacer la marca nacional.

“Sí, en un momento tuve duda porque no lograba controlar el calambre y se me había descontrolado el ritmo que llevaba. Pero me sentía fuerte de piernas y bien de respiración, y pues eso me mantenía enfocada en seguir marcando un buen paso”, expresó la trujillana.

La atleta había declarado en entrevista con El Nuevo Día en marzo pasado, que si lograba hacer el tiempo mínimo en Holanda, evaluaría si compite en los 10,000 metros de los Juegos Panamericanos de Lima, descartando la idea de correr en el maratón de la justa.