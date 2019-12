El entrenador puertorriqueño Bladimir Díaz ganó hoy, miércoles, por primera vez el premio Entrenador Estrella del Año de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

El padre de las tenismesistas puertorriqueñas Adriana y Melanie Díaz fue uno de los tres nominados al máximo galardón de entrenador por su desempeño como dirigente de la Selección Nacional femenina adulta, que alcanzó la medalla de oro por equipo y en dobles en los Juegos Panamericanos que se celebraron en verano en Lima, Perú.

Bladimir, quien viajó a China junto a su hija Gabriela para recibir el premio, compitió con la crema del tenis de mesa.

“Solo quiero dar las gracias a mi familia y le quiero dedicar esto a toda la gente de Puerto Rico”, dijo Bladimir al recibir el premio durante la ceremonia.

Los otros dos nominados fueron Li Sun, entrenador femenino de China que logró múltiples títulos en el 2019, incluyendo el Campeonato y la Copa de Asia; y el alemán Jorg Rosskopf, entrenador de la selección masculina de su país que ganó el Campeonato Europeo sin perder ningún partido.

Tras la ceremonia, Díaz relató a El Nuevo Día las emociones que sintió al escuchar su nombre como el galardonado.

“Ha sido una experiencia brutal, única. Cuando escuché mi nombre, fue una explosión de emoción que me llegó. Me temblaron un poco las manos y la voz. Era algo muy extraño, porque cuando son las nenas las que están jugando, yo siento mucha emoción también. Pero pocas veces hay reconocimiento al entrenador”, expresó Bladimir desde China en comunicación vía la aplicación WhatsApp.

“Contento, satisfecho. No es algo que yo busque. Pero si las cosas llegan, se reciben. Esto me motiva a seguir trabajando más duro todavía, esto me motiva a seguir en la sala de entrenamiento ya viendo esas muchachas haciendo lo que hay que hacer para ganar”, abundó.

Así empezó mi día. Mi papá ganó. Star Coach del año, no puedo con la emoción y el orgullo que siento. ?????? #ITTFStarAwards pic.twitter.com/CkXPlmL3et — ??Melanie??Diaz?? (@MelPrtm) December 11, 2019

Su esposa, Marangely González y Adriana Díaz, quienes no viajaron con el entrenador porque estarán participando en otra premiación, observaron la transmisión en la que se anunció el premio.

"Gritamos de felicidad. Imagínate. Estamos sumamente orgullosos", expresó González. "Para él, era significativo nada más ser reconocido entre los mejores entrenadores del año y ahora haberlo logrado frente a figuras tan reconocidas... es todavía más grande".

Adriana detuvo la confección de sus maletas para viajar al evento de los Panam Sports Awards para ver el momento del anuncio.

"Estoy bien, bien orgullosa. Algunas veces los atletas piensan que se lo saben todo, pero diría que los logros son 50%/50% entre el coach y el jugador. Estoy más que contenta. Se lo merece", manifestó Adriana.

Adriana asistirá el viernes a los Panam Sports Awards en Fort Lauderdale, después de ser nominada en la categoría de Atleta Generación Sub 20 femenino tras su brillante desempeño en los Juegos Panamericanos de Lima este año.