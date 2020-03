El presidente de la empresa operadora del hipódromo Camarero, Ervin Rodríguez, no considera necesario cesar las operaciones en la pista de Canóvanas ni cancelar las carreras, a pesar de que otras entidades deportivas del país han tomado esa determinación desde tempranas horas del jueves, como medida preventiva por la crisis del Coronavirus.

Incluso antes de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, declarara un estado de emergencia en el país en una conferencia de prensa pasado el mediodía de hoy, organismos como la Liga Atlética Interuniversitaria habían tomado la decisión de al menos pausar sus actividades deportivas, incluyendo las de este fin de semana.

Otras instituciones, como la Liga de Voleibol Superior Femenino y el Baloncesto Superior Nacional se hicieron eco del pronunciamiento de la gobernadora y optaron por detener toda competencia hasta nuevo aviso.

“No, no. Nosotros estamos preparados ya hace más de dos meses. Y en estos momentos hemos tomado todas las medidas que corresponden, siguiendo las directrices del gobierno federal, del gobierno de Puerto Rico en términos de toda la precaución que debemos tener aquí. No solo a nivel de los empleados que trabajan en Camarero, los que trabajan en organizaciones de dueños de caballos, los jinetes. En fin, todos los sectores que están ligados a la hípica”, aseguró Rodríguez, presidente de Camarero.

“No vemos razón ninguna por la cual parar las operaciones de nosotros. Primero que todo porque el 97 por ciento de las jugadas (apuestas) de nosotros vienen a través de las agencias hípicas. Y nosotros tenemos una red de sobre 500 agencias hípicas que son locales pequeños la mayoría de ellos. Y cada uno de ellos está haciendo a su nivel lo que tiene que hacer para proteger a los clientes y a ellos mismos”, dijo antes de que se conociera la decisión de Vázquez Garced, quien incluso propuso la cancelación de la actividad deportiva al menos hasta el 31 de marzo.

Rodríguez, en tanto, aprovechó para desmentir una información circulada a través de las redes el miércoles, a través de una publicación en que se utilizó incluso el logo oficial de Camarero y en la que se señalaba que el propio Rodríguez había anunciado el cese de operaciones de las carreras.

El hipódromo Camarero celebra carreras de caballos cada semana de jueves a domingo, además de algunos lunes feriados. Y Rodríguez entiende, en segundo lugar, que no es necesario detener las carreras porque la mayoría de los días con tanda hípica, son escasas las personas que acuden al hipódromo Camarero.

“No vemos realmente por el momento, que tengamos que parar las operaciones bajo ningún concepto. Obviamente tomaremos y vamos a tomar prospectivamente medidas en términos de eventos un poco masivos. Cuando digo un poco masivos es que atrae a 2,000, 3,000 o 4,000 personas como hemos celebrado. Aquí recientemente el domingo celebramos uno, que fue el Clásico Defensora”, señaló Rodríguez.

“Ese tipo de actividad, obviamente por ahora no lo vamos a repetir, porque es riesgoso y entendemos que no se debe dar por ahora. Pero la gente que viene al hipódromo, es esporádica. Son pocas las personas que vienen en la semana. Ya hemos puesto anuncios para que sigan por lo menos las reglas de convivencia, en términos de no estar saludándose, besándose, y manteniendo distancia adecuada. Son pocas las personas que vienen en días de carreras, a menos que sean eventos de envergadura”.