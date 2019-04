El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) celebrará el 26 de mayo desde las 4:00 p.m. un evento benéfico para recaudar fondos para los atletas de alto rendimiento del país, reconociendo que la situación fiscal del gobierno ha provocado una estrechez económica en el programa que beca a estos deportistas.

La Junta de Atletas a Tiempo Completo es la que subvenciona tradicionalmente el entrenamiento de los deportistas elites de cara a justas importantes del ciclo olímpico, como los venideros Juegos Panamericanos de Lima, Perú en el verano.

Sin embargo, en los últimos años la aportación del gobierno se ha reducido por la crisis fiscal, y por esa razón en esta ocasión se están ideando iniciativas como la del “5K I Love Puerto Rico”, mediante la cual el público común podrá inscribirse y participar en la carrera, ya sea caminando o corriendo por la ruta en los alrededores del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Creo que nosotros sentimos un orgullo inmenso cada vez que nos representan. Así que es un poco nuestra responsabilidad, y la misión que tenemos en el Programa de Atletas de Alto Rendimiento, devolverles por el sacrificio que ellos hacen y el apoyo que nos dan, a través del esfuerzo que hacen para representarnos”, dijo la secretaria del DRD, la licenciada Adriana Sánchez Parés.

Durante la conferencia de prensa para hacer el anuncio en el DRD en Hato Rey, estuvieron presentes un puñado de los principales atletas del patio, como la plusmarquista nacional del fondismo, Beverly Ramos, el semifondista Wesley Vázquez y la heptalista Alysbeth Félix.

También dijeron presente Elvis Barbosa, de taekwondo, Adrián Gandía, de judo, Yarimar Mercado, de tiro, y las hermanas tenismesistas Adriana y Melanie Díaz. También hubo representación del deporte paralímpico, en la figura del judoca Luis Abdiel Pérez.

“Para mí era importante obviamente la recaudación de fondos en este momento. No descartamos ese tipo de iniciativa de venta de productos (ropa deportiva, etc.), pero más allá de eso, quiero que la gente pueda conocer un poquito más de la personalidad de los atletas, y se puedan identificar”, añadió Sánchez Pérez. “Para mí es importante esa conexión que se pueda dar entre el pueblo y el atleta para que los apoyemos aún más”.

Aunque no hay garantía de que todos los atletas participarán, pues para la fecha de la carrera estarán en distintas etapas de sus entrenamientos, la fondista trujillana Beverly Ramos se comprometió durante la conferencia que sí correrá en la prueba. Los organizadores sí esperan que los demás atletas estén presentes, indistintamente de que participen o no en el evento.

El disparo de salida del 5K I Love Puerto Rico se dará a las 4:00 p.m. ese domingo. Las inscripciones tendrán un costo de $25 hasta el 23 de mayo. El formulario de inscripción se puede obtener vía electrónica en www.drdpuertorico.com, bajo la pestaña de Registro 5K. Entre el 24 y el 26 de mayo, la inscripción subirá a $35.

Los interesados también podrán inscribirse el mismo día de la carrera en una mesa de registro en el lugar de la prueba.

“Va a depender de los planes de entrenamiento de ellos. Obviamente a Beverly se le hace más fácil y natural. Ahora nos damos a la tarea a ver si (los atletas) lo corren o lo caminan, pero sin duda que nos acompañen ese día para que la gente pueda interactuar con ellos, que los conozca y sepa quiénes son. Y que cuando los vean representándonos (en Lima), digan, ‘esta fue la persona (atleta) con quien yo compartí”, agregó la secretaria sobre sus expectativas.

La salida y llegada del evento de 5 kilómetros será en el mismo Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Yo he recorrido las calles de Puerto Rico entrenando. Especialmente el Centro de Convenciones ya lo tengo como una buena ruta dentro de mi entrenamiento. Salgo mucho del Parque Central y doy la vuelta. Todavía no se había celebrado un evento que fuese directamente para nosotros. Esta causa es muy positiva y muy importante para esta isla. Así que yo espero no solamente a los corredores y caminantes. Invitamos también a los exatletas porque pienso que son los más que se van a conectar con el sacrificio de nosotros, y lo que cuesta todo lo que tenemos que hacer cada día”, dijo por su lado Ramos.