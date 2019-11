Con calor y menos dinero, pero libre de pleitos con el gobierno federal, y seguros de que el nombre del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) está limpio.

Así se sienten la presidenta del ente deportivo, Sara Rosario, y los miembros de su comité ejecutivo, luego de que se diera a conocer el lunes por la fiscalía federal, que el Copur acordó fuera de corte devolver $700,000, de un contrato de 2014 que suscribió con el Municipio de Sabana Grande y su exalcalde Miguel “Papín” Ortiz Vélez.

Dicho contrato del Copur fue solo parte de un esquema fraudulento mucho más amplio de parte del exejecutivo municipal, quien defraudó al Departamento de Educación federal por medio de varias falsas propuestas ascendentes a unos $2.9 millones.

"Me da coraje que el municipio o el alcalde, o quienes fueran, trataran de involucrar al Copur en un contrato que sabían ellos, no yo, que no se podía llevar a cabo con cláusulas que ellos firmaron", dijo Rosario en un momento de la conferencia, luego de enumerar el orden de los eventos desde que surgió la investigación de las autoridades federales.

Rosario se refirió así al hecho de que el contrato que consiguió el Copur con el Municipio de Sabana Grande fue por conducto de otro imputado en el fraude, Irving Riquel Torres.

Según explicó el licenciado Olivero, el contrato con el municipio se suscribió porque la compañía de Riquel Torres, Administrative, Environmental and Sports Consultants (AESC), ofrecía servicios a diversos municipios y consorcios. Y en su acuerdo con Sabana Grande, subcontrató al Copur para que ofreciera los servicios requeridos al municipio.

No obstante, por disposiciones de los fondos del Departamento de Educación federal, para esos servicios no se suponía que el municipio subcontratara personal o entidades no gubernamentales. Esta información es la que el Copur alega desconocer.

"Todo esto comienza por la relación con esta compañía (AESC), que estaba representada por Irving Riquel Torres. Esta compañía se dedicaba específicamente a desarrollar identificación de contratos con el gobierno federal para que entonces pudieran llevarse a cabo gestiones de contrataciones con ellos. La mayor parte de ellos eran con el Departamento de Educación porque hay un enfoque educativo en ello", explicó por su lado, Olivero.

Esto coincidió con la visión del Copur, que inicialmente buscaba impactar a las escuelas del sistema público atemperando el currículo de enseñanza para que incluyera deportes y los valores del olimpismo. Rosario explicó que unas gestiones que comenzaron a realizarse a estos fines entre el Departamento deRecreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Educación no prosperaron nunca.

"Y nos dedicamos a impactar de una manera más formal a los municipios con proyectos también ‘after school’, que venían financiados también por fondos federales. En ese instante se hicieron contratos con Ponce y Toa Baja, y después, en mayo de 2014, se firmó un contrato con el Municipio de Sabana Grande, que es el tema que nos ocupa. Ese contrato era para desarrollo continuo y sostenido de maestros no solo de Sabana Grande, sino de la región. Se impactaron 212 maestros en nueve talleres y una plenaria", detalló.

Detalles del polémico contrato

Rosario indicó que el contrato inicial con Sabana Grande se firmó por $1,770,000, aunque la factura final del Copur fue por $1.3 millones.

"De ese total hubo una inversión en el proyecto, en gastos de hotel, comidas, copias, documentos y en personas contratadas. Los gastos generales fueron de $439,580. La ganancia para el Copur fue de $563,174. El contratista (AESC) tuvo una ganancia de $375,449", detalló la líder olímpica.

Olivero explicó que inicialmente los abogados del Departamento de Educación federal exigían por medio de un reclamo civil que el Copur restituyera casi $5.5 millones, pues incluían penalidades y otras partidas. Los abogados del Copur continuaron negociando y accedieron a devolver solo lo que correspondía a la ganancia obtenida en el contrato, y un 30 por ciento de la inversión para llevar a cabo del proyecto de capacitación de maestros en Sabana Grande y su región.

En otras palabras, el Copur devolvió los $563,174 de su ganancia neta, más $131,874, correspondientes al 30 por ciento de los gastos en la implementación del proyecto.

Olivero aclaró que ese por ciento no es una penalidad.

"No es penalidad, porque para que hubiera penalidad tenía que haber una determinación de culpabilidad. Eso no existe. No hay falta. Al contrario, lo que hay es un acuerdo en evitación de pleito, que es el que se da todos los días en este tipo de situaciones”, añadió el licenciado, aclarando también que se trataba de un pleito civil, no criminal.

"Cuando continuó el proceso no hubo ningún tipo de radicación de cargos de índole criminal como hubo en relación al municipio. La investigación que ellos llevaron a cabo fue de cooperación", agregó el letrado.

No se afectó el fondo de atletas

Como el dinero devengado por concepto del contrato en 2014 ya se había utilizado, el Copur tuvo que buscar fondos de otra partida para restituir los $700,000 al gobierno federal. Tanto Olivero como Rosario aseguraron, sin embargo, que en nada se afectaron los fondos correspondientes a la preparación de atletas, ni las aportaciones que hacen los auspiciadores de Copur.