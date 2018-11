El boxeador Félix “El Diamante” Verdejo sabe que no ha tomado decisiones correctas desde que comenzó su carrera profesional en el boxeo en el 2012.

Decisiones como trasnocharse o correr motora –lo que resultó en un accidente en agosto 2016 que lo mantuvo alejado del cuadrilátero– le han pasado factura en una carrera que, tras seis años, aún no ha alcanzado el potencial que se esperaba.

Sin embargo, en entrevista con los periodistas Esteban Pagán y Carlos Rosa en el podcast Tiempo Extra, Verdejo asegura que no cambiaría nada y que todas las experiencias vividas le han ayudado a madurar como persona y atleta. Y sobre el mejor consejo que ha recibido en los pasados años, Verdejo recordó a los fanáticos. “La gente me regañaba en la calle, aunque otros también me echaban flores”, aseguró entre risas.

Verdejo (23-1, 15 KO), quien viene de perder su primera pelea profesional el pasado 17 de marzo ante Antonio Lozada, intentará reencaminar su carrera este sábado en pelea ante el mexicano Yardley Armenta Cruz (24-11, 14 KO) en el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

