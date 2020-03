El luchador Franklin Gómez acaba de inscribir su nombre en la delegación que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio luego que lograra su pase a la final de la división de los 74 kilogramos del clasificatorio que se celebró hasta hoy en Ottawa, Canadá.

Este es el tercer boleto olímpico de Gómez, quien estuvo activo en las ediciones de Londres 2012 y Río 2016. Fue el único de los 10 competidores nacionales que participó en el clasificatorio que obtuvo el boleto a la justa mundialista de verano.

Los luchadores que no consiguieron su pase en Canadá deberán ir a un gran premio que se realizará en Bulgaria y al que acudirán todos los que no hayan podido clasificar a Tokio. A este evento también irá Sebastián Rivera (57 kg), quien no estuvo presente en el clasificatorio debido a que está activo en la NCAA.

En su rumbo a la final, Gómez acumuló victorias ante el canadiense Jasmit Singh Phulka por 10-7 en cuartos de final y ante el colombiano Néstor Joaquín Tafur Barrios (9-4) en semifinales. Debía enfrentarse al cubano Jeandry Garzón Caballero por la medalla de oro, pero fue retirado por lesión, informó el presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico, Manuel García.

Por su parte, Zach Merrill (125 kg) obtuvo medalla bronce al ganarle al venezolano Luis Felipe Vivenes Urbaneja (13-2). El competidor no clasicó a Tokio pues sólo pasaban los ganadores de oro y plata.

Preguntado sobre el regreso de los competidores, García sostuvo que no preveía que ninguno confrontara problemas. Gómez viajará a Pennsylvania, Ethan y Evan Ramos a Nueva Jersey, Merrill a California y el resto a la isla.