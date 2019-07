View this post on Instagram

Ayer fue una marcha histórica, mediante de forma pacífica nuestro Pueblo reclamó por nuestros derechos y el bienestar de Puerto Rico. Hoy mi hija y su familia materna parten a buscar un mejor futuro en otro país. Porque aquí no tienen oportunidades. Es doloroso que las familias puertorriqueñas se separen, y no es saludable tener nuestros hijos fuera del país. Todos merecemos paz y tranquilidad, y líderes políticos con los más altos valores de integridad y compromiso de servicio. Dios te bendiga siempre hija querida. Te Amo Yari???? Por el bien de nuestra sociedad y de nuestros hijos, pasa el baton @ricardorossello . #RickyRenuncia