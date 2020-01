En una histórica decisión que ha sorprendido a muchos en la industria hípica local, un jinete boricua que monta exclusivamente en la isla ha sido nominado para un premio Eclipse que reconoce a lo mejor del hipismo estadounidense.

Se trata de Ángel Díaz, quien es uno de los tres finalistas en la categoría de Jinete Aprendiz. Según conocedores de la hípica local, como el historiador Jorge Colón Delgado y el comentarista Joe Bruno Ortiz, es la primera vez que un jockey que corre solamente en la isla podría ganar este galardón.

Para el jinete de 21 años, el hecho de que su nombre aparezca entre los finalistas de este premio es un orgullo. Fue algo que él nunca imaginó que pasaría.

“Estoy bien feliz, contento y agradecido. Nunca imaginé estar nominado para un Premio Eclipse. Fue una impresión grande. Me sorprendió demasiado estar ahí (entre los nominados)”, expresó el jinete natural de Aguas Buenas en entrevista con El Nuevo Día.

Ángel Díaz fue nominado gracias a sus 244 triunfos el año pasado, cuando fue el líder entre los jinetes del patio en el hipódromo Camarero. De hecho, el joven jockey destronó al veterano Juan Carlos Díaz, que fue el líder de victorias en Camarero desde el 2001.

Para el premio Eclipse 2019 aparece en la categoría de Aprendiz junto al boricua Julio Correa y al japonés Kazushi Kimura. En el caso de Correa, egresado de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, de Canóvanas, monta en Estados Unidos.

Otros dos boricuas, los hermanos Irad y José Luis Ortiz, también aparecen nominados, pero en la categoría de Jinete del Año.

Ángel Díaz, quien se graduó en diciembre de 2018 de la escuela de Canóvanas, expuso que el reconocimiento lo sorprendió, porque en Puerto Rico los premios son más bajos. Asimismo, espera que la nominación le traiga más montas en el país. En cuanto a la posibilidad de competir en Estados Unidos, no lo descartó, pero al momento se siente cómodo aquí.