Desde el 23 de julio del 2021, todo el mundo disfrutará del espectáculo de los Juegos Olímpicos de Tokio. En las transmisiones deportivas, se podrá apreciar por doquier el logo de Tokio 2020. Sin dudas, una sensación extraña caerá sobre todos los atletas y fanáticos, considerando que al mirar el calendario el año marcará el 2021.

“Hemos decidido mantener el nombre de Tokio 2020”, dijo la pasada semana el presidente del Comité Organizador, Yoshiro Mori, tras anunciarse el aplazamiento de los Juegos para el 2021 debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El lunes, se oficializó que los Juegos se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, básicamente un año después de la fecha original del 24 de julio de 2020.

¿Por qué mantener el nombre de Tokio 2020?

A la larga, todo indica que es una decisión tomada para no encarecer los ya altos costos de mover los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021. Según proyecciones publicadas por la agencia de noticias The Associated Press, el costo de mover los Juegos rondaría entre $2,000 millones y $3,000 millones, lo que tendría que ser pagado, en su mayoría, por la sede.

“Tokio 2020, como tal, es una marca. Ya hay unos derechos registrados sobre Tokio 2020”, explicó el abogado Jaime Lamboy, director del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), en entrevista reciente en el podcast Tiempo Extra de El Nuevo Día.

“Desde el punto de vista mediático, es mejor mantener el 2020 para evitar confusión. Registrar Tokio 2021 podría resultar en gastos adicionales para tener esos derechos sobre esa nueva marca, y es mucho más uniforme y sencillo mantener el nombre”, abundó Lamboy, quien también es presidente de la Comisión Legal de la Federación Internacional de Voleibol.

El abogado, no obstante, hizo hincapié que no necesariamente estos son todos los factores que llevaron al COI a tomar esa decisión, y que sus aseveraciones las realiza basadas en sus observaciones de los hechos.

El mantener el nombre de Tokio 2020 no solo podría eliminar gastos adicionales en mercadeo y derecho, sino que también respondería a toda la mercancía que seguramente ya seprodujo, según detalló la presidenta del Copur, Sara Rosario.

“Conociendo la organización de Japón, te aseguro que todo la mercancía está lista ya. Realmente, imagínate ahora disponer de todo eso para cambiar el nombre. No es posible”, sostuvo Rosario, también en la grabación de Tiempo Extra.

Asuntos legales por montones

El asunto del nombre es solamente uno de un sinfín de cuestiones legales que tiene que revisar ahora el COI con el aplazamiento de los Juegos.

“Me encantaría estar ahí metido. Sería como entrar a una juguetería”, dijo entre risas Lamboy. “La cantidad de controversias legales que deben estar trabajando ahora mismo, empezando por el propio contrato entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador. Eso una relación contractual. Deben estar mirando ese contrato matriz que regula las relaciones, buscando maneras de modificarlo para extender la relación hasta el 2021”, dijo Lamboy, quien también recordó los contratos que regulan la transmisión televisiva, y los derechos de imagen y marca.

“La cantidad de relaciones (del COI) es increíble”, subrayó el letrado.

“Están las relaciones contractuales que existen entre el COI y cada una de las federaciones y las participaciones económicas que tienen en los derechos de televisión y en las taquillas. El COI tiene una labor titánica para celebrar unos juegos en las mismas condiciones que si se hubieran celebrado en el 2020. Tiene que haber buena fe entre todos los implicados y ver cómo podemos modificar esas relaciones jurídicas, tomando en consideración que los juegos toman un simbolismo distinto. Van a ser unos juegos que representarán cómo el planeta se levantó de una pandemia como esta. El año que viene tendrá un simbolismo especial”, abundó Lamboy.

Por su parte, el Comité Organizador en Japón también está sumergido en sus propias negociaciones. Ese organismo tendrá que llegar a nuevos acuerdos con sus auspiciadores, renegociar el acuerdo que se tenía para ceder la Villa Olímpica a partir de octubre 2020 y reconfigurar su plantilla de empleados para mantenerse activo un año más, entre otras cosas.

Sin embargo, Rosario no duda de la capacidad de los japoneses de llegar a puerto seguro ante todas las encomiendas que conlleva el aplazamiento de los Juegos Olímpicos.

“El Comité Organizador estaba trabajando demasiado de bien. Los japoneses son muy organizados. La primera comunicación que tuvimos con Japón fue el día después de concluir los Juegos de Río (en el 2016). Ese día ya le estaban enviando un comunicado a todos los comités”, recordó la presidenta del Copur.

“Si estaban listos para el 24 de julio, imagínate ahora todo lo que pueden crear para la celebración de los Juegos el próximo año. Al final, el resultado será mucho mejor para todas las partes, aunque se forme un disloque. Vamos a tener, todos los comités olímpicos, un tiempo más prolongado para prepararnos”, destacó Rosario.

Negociaciones locales

Mientras que al COI y al Comité Organizador les esperan largas semanas de negociación para consumar el aplazamiento de las Olimpiadas, en Puerto Rico también habrán conversaciones para intentar llegar a un punto medio con auspiciadores.

Así lo adelantó Rosario, al hablar sobre algunos de los contratos que habrá que revisar tras el cambio de fecha de los Juegos.