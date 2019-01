Los Ángeles — C.J. Anderson corrió para 123 yardas y dos touchdowns, Todd Gurley acarreó para 115 más y otra anotación y los Rams de Los Ángeles tuvieron su primera victoria de postemporada en 14 años, por 30-22 sobre los Cowboys de Dallas en el encuentro divisional del sábado.

FINAL: The @RamsNFL defeat the Cowboys in the Divisional Round! #RamsHouse #NFLPlayoffs



