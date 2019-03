El Equipo Nacional masculino de tenis de mesa viajará este viernes hacia América del Sur para participar del clasificatorio del Caribe a los Juegos Panamericanos de Lima.

El torneo, donde buscarán el pasaje a Perú, se realizará del 24 y 25 de marzo en Guyana.

La meta del cuarteto, integrado por Brian Afanador, Daniel González, Ricardo Jiménez y José Gabriel Pérez, es obtener el único boleto disponible en ese torneo para la justa panamericana, pautada para celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto.

“Nuestras expectativas son ganar la competencia. El equipo más fuerte debe ser el de República Dominicana. El equipo de Barbados y el de Guyana está bastante bien, al igual que el de Trinidad y Tobago. Pero entendemos que República Dominicana y Puerto Rico deben luchar esa clasificación”, declaró el entrenador del combinado nacional, Eladio Afanador.

Entre las fortalezas de la representación boricua, el técnico mencionó que es el equipo con mayor profundidad. Además, cuentan con los servicios de Brian, que es el tenismesista con la mejor posición de la zona del Caribe (124) en el escalafón mundial de la Asociación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

Eladio insistió que el rival a vencer será República Dominicana, pero entiende que pueden vencerlos.

“República Dominicana, hasta el momento, no nos ha ganado. Eso no significa que nunca nos va a ganar porque en un momento dado podrían darnos la sorpresa, esperamos que no sea ahora. Pero entiendo que si jugamos como siempre, debemos sobrepasar a ese equipo”.

La única preocupación que alberga el entrenador es que las condiciones del lugar donde será la competencia, el Cliff Anderson Sports Hall, no sean las más apropiadas para una competencia de este nivel. En este sentido, mencionó aspectos como que la instalación de competencia sea en un lugar abierto o que el piso no sea en taraflex.

Si el equipo no clasifica en este torneo, deberán esperar hasta mayo para ver si entran a los Panamericanos por ranking. Después de finalizado el clasificatorio, Jiménez y Pérez se quedarán en Guyana para competir en el Campeonato del Caribe Mayores, que será del 26 al 31 de marzo. El dúo será acompañado por Oscar Birriel y Héctor Berríos.

Afanador regresará a Francia para competir en la liga de ese país y continuar su entrenamiento en el centro de alto rendimiento de París, mientras González también volverá a acuartelarse en España.

Al ruedo Melanie Díaz

Por otro lado, Melanie Díaz comenzó hoy con una victoria su participación en la fase de grupos del Abierto de España, que se realizará hasta 24 de marzo en la ciudad de Guadalajara, ante Rheann Chung, de Trinidad y Tobago,por 3-0 (11-3, 11-7 y 11-7). La utuadeña volverá a cancha a partir de las 11:20 a.m., hora de Puerto Rico, para jugar contra la eslovena Ana Tofant.

Adriana Díaz, quien pasó a la llave principal del torneo como la segunda mejor sembrada, empezará a jugar el viernes con una atleta por determinarse.