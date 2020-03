El olímpico Franklin Gómez conquistó una medalla de plata este lunes en el Campeonato Panamericano de Lucha, que se celebró hasta hoy en la ciudad de Ottawa, en Canadá, tras caer en la final de los 74 kilogramos ante el estadounidense Jordan Burroughs.

Esta fue la tercera medalla que la delegación nacional obtuvo en ese torneo, luego que Nes Marie Rodríguez se colgara una presea de plata en los 59 kilogramos y Marciano Alí obtuviera bronce en la división de los 82 kilogramos en grecorromano. Estos pesos no son olímpicos, informó el presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico, Manuel García.

El dúo competirá en el clasificatorio olímpico. Rodríguez lo hará en 57 kg y Alí en 77 kg.

El líder federativo añadió que el combate por la medalla de oro entre Gómez y Burroughs fue dura dado que el estadounidense suele dar muchos cabezazos, cosa que hizo en esta pelea. “Esta fue la misma final de los pasados Juegos Panamericanos de Lima”, manifestó García, al recordar el combate que tuvo idéntico resultado.

El resto del equipo que compitió allí estuvo compuesto por Gabriela Ramos (53 kg) en femenino y por Joshua Medina (60 kg) y German Díaz (67 kg) en grecorromano. En estilo libre lucharon José Rodríguez (65 kg), Ethan Ramos (86 kg), Evan Ramos (97 kg) y Charles Zachary Merrill (125 kg).

El grupo se mantendrá en Canadá para competir en el clasificatorio olímpico, que dará comienzo el viernes, 13 de marzo y concluirá el domingo, 15. Los primeros dos lugares de cada peso obtendrán su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Grandes posibilidades con Franklin Gómez

García compartió que Gómez, quien posee dos participaciones olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, tiene grandes posibilidades de clasificar a las Olimpiadas dado que ha vencido a los atletas a los que se medirá en las rondas antes de la final. El deportista es el primer sembrado en los 74 kg. Su más fuerte competencia, el cubano Jeandry Garzón, es el segundo clasificado por lo que no se medirán antes de la final si ambos llegan.

“Con la gente con la que tiene que luchar, ya les ha ganado a todos en su grupo. Tiene dos combates antes de disputar el oro”, apuntó García.