Lima, Perú. Melanie Díaz llegó para quedarse. Muy bien lo dijo su entrenador y padre Bladimir Díaz.



La mayor de las hermanas Díaz sacó un juego de sencillos que estaba perdido, en el que su rival tuvo ventaja de 2-0 y cuatro match points en el tercer game, para darle al tenis de mesa la medalla de oro en la modalidad de equipo femenino y otorgarle a la delegación de Puerto Rico su sexta medalla de oro.

?? Revive el punto del ORO ?? en el partido de equipos femenino del tenis de mesa panamericano ??.



¡Qué grande eres @MelPrtm! #YoSoyPuertoRico ????@daniely_rios @diaztabletennis



Díaz sacó finalmente el partido decisivo de sencillo en la final de la modalidad contra Brasil por parciales de 3-11, 6-11, 17-15, 11-9 y 11-6 sobre Bruna Takahashi.

Díaz sacó finalmente el partido decisivo de sencillo en la final de la modalidad contra Brasil por parciales de 3-11, 6-11, 17-15, 11-9 y 11-6 sobre Bruna Takahashi.

El encuentro acabó 3-2 para Puerto Rico.

“Este ha sido mi mejor torneo hasta el momento porque mantuve en un nivel alto de concentración y de ánimo. Lograr esa estabilidad es lo más importante”, dijo Díaz.

El equipo femenino de tenis de mesa cerró con broche de oro el torneo en que aportó tres medallas de oro y una de bronce. Melanie, además, ganó la de bronce en sencillos y aportó al oro en dobles femeninos.

✉ Email La primera medalla de Puerto Rico en Lima fue dorada. Cristian Azcona y Jean Francisco Pérez dominaron en la categoría de dobles en bolos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Desde que comenzó a jugar de manera oficial en la edición La Habana 91, los boricuas nunca habían ganado una de medalla de oro, independientemente de la modalidad de bolos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Jean Pérez agregó una medalla de bronce en sencillos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Adriana y Melanie Díaz dominaron en dobles femeninos de tenis de mesa. (Juan Luis Martínez Pérez)

Las hermanas de Utuado le dieron el primer oro al tenis de mesa boricua en unos Juegos Panamericanos, que debutó en estas justas en San Juan 79. (Juan Luis Martínez Pérez)

Adriana también ganó oro en sencillos femenino, conquista que le dio el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Juan Luis Martínez Pérez)

Las hermanas Díaz y Daniely Ríos impresionaron con una medalla de oro en equipo femenino. (Juan Luis Martínez Pérez)

El púgil Oscar Collazo se colgó la medalla de oro en los 49 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

El equipo de béisbol, dirigido por Juan "Igor" González, ganó su primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Puerto Rico terminó con plata en el debut del baloncesto 3x3 en los Juegos Panamericanos tras perder la final frente a E.E.U.U. (Juan Luis Martínez Pérez)

El cuarteto compuesto por Josué Erazo, Gilberto Clavell, Tjader Fernández y Angel Matías terminó con marca de 6-1. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Selección Nacional de baloncesto masculino volvió al podio para colgarse la presea de plata. (Juan Luis Martínez Pérez)

Wesley Vázquez (izquierda) y Ryan Sánchez (derecha) ganan plata y bronce en los 800 metros. (Juan Luis Martínez Pérez)

El abanderado Franklin Gómez consiguió la medalla de plata en lucha, su tercera en unos Juegos Panamericanos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Cinco boricuas ganaron bronce en la modalidad debutante de poomsae. (Juan Luis Martínez Pérez)

El equipo de Puerto Rico en poomsae está compuesto por Arelis Medina, Fabiola Ruiz, Bryan Ribera, Luis Colón y Miguel Rivera. (Juan Luis Martínez Pérez)

Maricarmen Rivera ganó medalla de bronce en ‘paddleboard’, una de las modalidades del debutante surfing en estos Juegos. (Juan Luis Martínez Pérez)

El joven púgil Yankiel Rivera obtuvo bronce en los 52 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Los tenismesistas Brian Afanador y Adriana Díaz ganaron bronce en dobles mixtos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Melanie Díaz sumó una medalla de bronce en sencillos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Brian Afanador y Daniel González lograron bronce en dobles masculino. (Juan Luis Martínez Pérez)

La luchadora Nes Marie Rodríguez conquistó una medalla de bronce en la modalidad de estilo libre, categoría 57 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Abnelis Yambó (derecha) le dio a Puerto Rico otro bronce en lucha, en los 62 kilogramos estilo libre. (Juan Luis Martínez Pérez)

Además del nivel de juego, Díaz también demostró honestidad, lo que la hizo más grande. En el segundo punto del set decisivo, la brasilena Takahashi metió un tiro que rozó el borde la mesa. Los árbitros no la vieron pero Díaz le dio el punto a la brasileña al afirmarle a los árbitos que sí fue punto de su rival.

“Si me doy cuenta de algo, no voy a hacer trampa. La victoria me recompensa, pero aún, si hubiera perdido ese juego, eso hubiera sido lo correcto”, dijo Díaz.

La medalla de oro le dio a la delegación boricua su sexta presea dorada y la número 24 en total, el más alto para Borinquen en los últimos seis Juegos Panamericanos.

La jornada del sábado le dio a Puerto Rico ocho medallas entre tenis de mesa, lucha, judo, atletismo, baloncesto y softbol.





El dobles de Daniely Ríos y Díaz comenzó el encuentro contra Brasil una victoria 10-12, 12-10, 8-11, 12-10 y 12-0 ante el dobles de Jessica Yamada y Caroline Kumahara.

Pero Adriana Díaz cayó en su sencillo ante Takahashi por 12-14, 8-11, 11-7 y 8-11.

Así Brasil empató el partido a 1-1.