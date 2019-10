Por segundo año consecutivo la Federación Internacional de Tenis de Mesa celebrará en Puerto Rico la Copa ITTF Panamericana, del 7 al 9 de febrero de 2020 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, y en gran parte se debe al montaje de altura realizado aquí para la pasada edición, así como al apoyo de la afición.

Fue en este mismo evento que la utuadeña Adriana Díaz se proclamó campeona abriendo el 2019, y en suelo local, para comenzar por la puerta ancha lo que ha sido un año cargado de logros individuales y para el colectivo del tenis de mesa boricua.

El anuncio se hizo este martes en el Estudio 6 de Telemundo, donde la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) ofreció una conferencia de prensa para detallar los pormenores del evento, y en la que estuvieron presentes Melanie Díaz, la hermana mayor de Adriana, su primo y primera raqueta masculina del patio, Brian Afanador, y su padre y entrenador Eladio Afanador. Adriana y su padre y entrenador nacional Bladimir Díaz se encuentran fuera del país, por lo que no asistieron.

“Quiero exhortar a todos los puertorriqueños a que vayan a ver ese espectáculo que vamos a dar en nuestra isla. Muchísimas veces, casi el 95 por ciento de las veces, nosotros estamos jugando fuera de Puerto Rico, en la casa del trompo. Esta vez nosotros somos la casa, así que vamos a poner a Puerto Rico a gozar. Exhorto a todos a que vayan”, dijo Brian Afanador sobre sus expectativas del certamen del próximo año.

Puerto Rico estará representado en la próxima edición de la Copa Panamericana por Afanador y Héctor Berríos, en la rama masculina, y por las hermanas Díaz en la femenina.

“Siempre es emocionante jugar en la casa de uno, más que nada porque el tenis de mesa ha ido cogiendo popularidad. Sé que va a estar lleno, sobre todo de niños que también se interesan en el deporte y quieren saber cómo jugar. No se van a sentir defraudado porque lo vamos a dejar todo en la mesa”, expresó por su lado Melanie Díaz, quien viene de conquistar una presea de bronce en sencillos en los Juegos Panamericanos, además de formar parte de la conquista de otras dos preseas de oro en dobles femeninos y por equipo.

A este evento se presentarán las mejores 16 raquetas del continente tanto en la rama masculina como la femenina. Pero entre esos hay al menos dos jugadores que trascienden sus fronteras, pues llegan entre los mejores clasificados del mundo. Uno es el brasileño Hugo Calderano, quien regresa luego de tomar parte en la pasada Copa Panamericana en Puerto Rico. Al momento Calderano está clasificado sexto por la ITTF, el mismo ranking que cuando estuvo en la isla.

Mientras, en la rama femenina podrían estar tres de las mejores 35 del mundo, entre las que figura la boricua Adriana Díaz, que hasta ayer ocupaba el puesto 28 de la ITTF. También se espera a la canadiense Mo Zhang, número 22 delmundo, y la estadounidense Yue Wu, la número 33 de la ITTF. Zhang fue la subcampeona de la pasada Copa Panamericana.

“La fanaticada puertorriqueña es única. Siempre nos caracterizamos porque somos pasionales con lo que queremos, y eso mismo es lo que vamos a demostrar aquí. Vamos a demostrar el calor puertorriqueño, no solo en temperatura, pero también en afecto. De lo que pueden esperar de mí es una revanchita con Hugo Calderano. Yo sé que la están esperando. Ya le hice una promesa al señor alcalde (de Guaynabo, Ángel Pérez) que le vamos a poder romper el servicio, como él mismo me dijo. Así que estoy emocionado porque sé que el pueblo puertorriqueño me va a ayudar a hacer historia en la Copa”, agregó Afanador.

Afanador se refiere al revés que sufrió ante el brasileño el pasado 2 de febrero en cuartos de finales de la tercera edición de la Copa Panamericana. Calderano, eventualmente emergió campeón masculino de la Copa, mientras Adriana conquistó el título femenino.

Calderano, de hecho, también se interpuso en el camino del dobles masculino compuesto por Afanador y Daniel González en los pasados Juegos Panamericanos de Lima en agosto, al imponerse junto a su pareja en el partido que le aseguraba la medalla de plata. Puerto Rico concluyó con bronce en esa modalidad.

Puerto Rico se crece como sede

“El tenis de mesa está de plácemes. Dos veces como sede. Eso nunca había sucedido. Realmente ellos (la ITTF) vieron la organización. Una organización de altura, a nivel mundial. Como bien dicen los muchachos, que están exhortando a que venga el público, el público fue espectacular (en la pasada edición en Puerto Rico”, reconoció por su parte el presidente de la FPTM, Iván Santos, para subrayar que la ITTF se motivó a otorgar nuevamente la sede tanto por el montaje como por el apoyo de la afición local. “Usted ve tenis de mesa con público pero lo ve en Asia y Europa. En los eventos que se celebran en América, incluyendo a Estados Unidos, no hay una fanaticada así. Esta es una oportunidad única nuevamente, de ver a nuestros grandes exponentes”.

Santos explicó, por otro lado, que habrá una diferencia en el formato para la próxima Copa Panamericana. En febrero pasado el torneo arrancó con una fase de grupos. En cada grupo habían raquetas de tres países. Los mejores jugadores entonces pasaban de fase y competían a eliminación sencilla. Ahora se jugará a eliminación sencilla desde el inicio, por lo que, según Santos, el reto es mayor.

Además, la Copa ITTF Panamericana 2020 será clasificatoria para la Copa Mundial del mismo año. Clasificarán solo el campeón y el subcampeón de cada rama.

Beneficia el cambio de formato

“Beneficia a Puerto Rico y a Latinoamérica completa”, dijo por su lado Eladio Afanador para explicar el cambio en formato. “Ahora puede ser que juegues un solo juego y lo pierdas, pero te garantiza 730 puntos (en el ranking mundial). Por eso es que Europa está siempre por encima de nosotros, porque hacen cosas que benefician a los atletas”.

El cambio de formato hará que los países vengan con su mejor raqueta ya que solo hace el viaje un jugador de cada rama por país. Puerto Rico, por ser sede, tiene derecho a dos por cada rama; uno en base a su clasificación, y otro adicional.