La delegación de Puerto Rico que viajará a los Juegos Panamericanos de Lima sufrió una baja sensitiva en estos días con el retiro del decalista Ayden Owens por lesión.

La noticia, que había sido compartida por el propio atleta en su perfil de Facebook, fue confirmada por el director técnico de las selecciones nacionales, Carlos Guzmán, desde España. “Ayden se lastimó un hombro en la final de la NCAA en junio y nos pidió un tiempo para su recuperación. No pudo recuperarse por completo y prefirió no ir a los Panamericanos”, dijo Guzmán, quien acompaña a un grupo de atletas que está concentrado en Madrid.

Según Guzmán, había “bastantes expectativas” con el deportista de 19 años, pues se entendía que era contendor a medalla. Sin embargo, le darán el espacio necesario para que se recupere de cara a una posible clasificación a las Olimpiadas de Tokio 2020.

En su mensaje, Owens agradeció la oportunidad de poder representar a Puerto Rico y expuso que su siguiente meta es estar en los Juegos Olímpicos del próximo año. “Estoy más que agradecido por la oportunidad de representar a Puerto Rico. Aunque he decidido no competir en los Juegos Panamericanos en agosto (las competencias de décalo son el 6 y 7 de agosto), me estoy preparando para el escenario más grande el próximo verano”, escribió.

El pasado mes de mayo, Owens fue seleccionado el Novato del Año de pista y campo de la Conferencia PAC12 de la NCAA en representación de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés). El competidor, de madre puertorriqueña y que acaba de transferirse a la Universidad de Michigan, posee el récord nacional de décalo con 8,130 puntos.

Guzmán también aseguró que la lastimadura que el semifondista Andrés Arroyo sufrió en una rodilla durante una competencia en Italia, y que provocó que cancelara el resto de su gira europea según él mismo informó en Twitter, no será impedimento para que compita en los Panamericanos. Arroyo aparece inscrito para correr en los 1,500 metros.