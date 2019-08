La bandera de Puerto Rico se paseará entre los mejores golfistas del mundo.

El boricua Rafael Campos se aseguró este fin de semana un espacio en la próxima temporada en el PGA Tour, considerado el principal circuito del golf.

Campos, de 31 años, logró su tarjeta al conseguir el corte en el torneo del Portland Open que se disputa este fin de semana. Ese corte le garantiza a Campos finalizar entre las primeras 25 posiciones del Korn Ferry Tour, que es considerado la segunda división del PGA Tour. Los primeros 25 lugares consiguen automáticamente su cupo en el PGA Tour para la próxima temporada.

“Ahora me puedo relajar. Ha sido un año de montaña rusa luego de las victorias temprano en la temporada, y luego en los pasados dos tres meses no he jugado buen golf”, reaccionó Campos en entrevista transmitida por la cuenta de Twitter del Korn Ferry Tour tras conocerse su clasificación.

Campos será el primer puertorriqueño en jugar en el PGA Tour desde Juan “Chi Chi” Rodríguez, quien ganó ocho torneos en ese circuito entre 1963 y 1979.

“Era un sueño (clasificar al PGA Tour). Desde los nueve años comencé en el golf. Y el sueño es jugar con los mejores golfistas en el mundo”, apuntó Campos.

Ha sido un gran año para el puertorriqueño, que en el pasado mes de enero ganó el torneo del Bahamas Great Abaco Classic. Fue la primera vez que un golfista boricua ganaba un torneo dentro de algunas de las divisiones del PGA desde, precisamente, Rodríguez.

Campos, además, hilvanó una racha de nueve torneos consecutivos finalizando entre los primeros diez.

Los resultados no lo acompañaron en las últimas semanas, terminando en las posiciones 23, 17 y 18 en los últimos tres certámenes, pero pudo cumplir con el objetivo.

“Cuando regrese a casa, pensaré en todas las cosas buenas que pasaron este año”, dijo Campos.

A preguntas sobre cómo reflexiona al alcanzar el PGA Tour a sus 31 años, Campos recordó sus participaciones en torneos de menor jerarquía.