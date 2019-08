Lima, Perú. El orocoveño Wesley Vázquez y el carolinense Ryan Sánchez no consiguieron el oro en los 800 metros en los Juegos Panamericanos, pero ambos subieron al podio en dicha prueba.

En la carrera final celebrada esta tarde, Vázquez arribó segundo con 1:44.48 y Sánchez le siguió con 1:45.19. Ese tiempo de Sánchez le clasifica a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento muy contento y emocionado. Quería el oro, pero todos querían el oro. Siempre le pido a Dios lo mejor para corredores y mis respetos para el de Canadá”, dijo Vázquez.

El ganador fue el canadience Marco Arop con 1:44.25.

Es la primera medalla panamericana para ambos boricuas y las primeras preseas para el atletismo boricua en estos Juegos.

“Bien contento y orgullo. Wesley y yo nos merecíamos el oro. A ninguno se nos dio, pero luchamos”, dijo Sánchez.

✉ Email La primera medalla de Puerto Rico en Lima fue dorada. Cristian Azcona y Jean Francisco Pérez dominaron en la categoría de dobles en bolos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Desde que comenzó a jugar de manera oficial en la edición La Habana 91, los boricuas nunca habían ganado una de medalla de oro, independientemente de la modalidad de bolos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Jean Pérez agregó una medalla de bronce en sencillos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Adriana y Melanie Díaz dominaron en dobles femeninos de tenis de mesa. (Juan Luis Martínez Pérez)

Las hermanas de Utuado le dieron el primer oro al tenis de mesa boricua en unos Juegos Panamericanos, que debutó en estas justas en San Juan 79. (Juan Luis Martínez Pérez)

Adriana también ganó oro en sencillos femenino, conquista que le dio el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Juan Luis Martínez Pérez)

Las hermanas Díaz y Daniely Ríos impresionaron con una medalla de oro en equipo femenino. (Juan Luis Martínez Pérez)

El púgil Oscar Collazo se colgó la medalla de oro en los 49 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

El equipo de béisbol, dirigido por Juan "Igor" González, ganó su primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Puerto Rico terminó con plata en el debut del baloncesto 3x3 en los Juegos Panamericanos tras perder la final frente a E.E.U.U. (Juan Luis Martínez Pérez)

El cuarteto compuesto por Josué Erazo, Gilberto Clavell, Tjader Fernández y Angel Matías terminó con marca de 6-1. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Selección Nacional de baloncesto masculino volvió al podio para colgarse la presea de plata. (Juan Luis Martínez Pérez)

Wesley Vázquez (izquierda) y Ryan Sánchez (derecha) ganan plata y bronce en los 800 metros. (Juan Luis Martínez Pérez)

El abanderado Franklin Gómez consiguió la medalla de plata en lucha, su tercera en unos Juegos Panamericanos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Cinco boricuas ganaron bronce en la modalidad debutante de poomsae. (Juan Luis Martínez Pérez)

El equipo de Puerto Rico en poomsae está compuesto por Arelis Medina, Fabiola Ruiz, Bryan Ribera, Luis Colón y Miguel Rivera. (Juan Luis Martínez Pérez)

Maricarmen Rivera ganó medalla de bronce en ‘paddleboard’, una de las modalidades del debutante surfing en estos Juegos. (Juan Luis Martínez Pérez)

El joven púgil Yankiel Rivera obtuvo bronce en los 52 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Los tenismesistas Brian Afanador y Adriana Díaz ganaron bronce en dobles mixtos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Melanie Díaz sumó una medalla de bronce en sencillos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Brian Afanador y Daniel González lograron bronce en dobles masculino. (Juan Luis Martínez Pérez)

La luchadora Nes Marie Rodríguez conquistó una medalla de bronce en la modalidad de estilo libre, categoría 57 kilogramos. (Juan Luis Martínez Pérez)

Abnelis Yambó (derecha) le dio a Puerto Rico otro bronce en lucha, en los 62 kilogramos estilo libre. (Juan Luis Martínez Pérez)

Vázquez había corrido tres veces este año en los 1:44.

Las medallas son las 18 y 19 que suma la delegación de Puerto Rico en estos Juegos.

Vázquez estuvo en punta por 700 metros. Sánchez estuvo entre tercero y cuarto y se estableció tercero en los últimos 200 metros, cuando el estadounidense Bryce Hoppel perdió el paso.

Arop atacó en los últimos 50 metros y se llevó la victoria.

“No me faltó nada al final. Lo di todo. Estoy consistente en 1:44. El de Canadá me venció con un 1:44 bajito. Mis felicitaciones a ellos. Traté cuando el canadience se me pegó, pero ya iba con todo”, dijo Vázquez.

Sánchez entró tercero a la recta final, pero no pudo ganar posiciones.

“Sabía que Wesley iba a marcar al frente. Wesley viene con un nivel consistente en 1:44. La mentalidad era seguirlo a él y al que se le parara al lado. Tuve una lucha con el americano al principio de la carrera; muchos tropezones y empujones. Tal vez influyó, pero al final salí al frente de él y me llevé el bronce”, dijo Sánchez.

El carolinense hizo la marca para Tokio 2020, que era de 1:45.20. Se une en Tokio 2020 a Vázquez y Andrés Arroyo, quienes habían hecho la marca previo a Lima 20109.