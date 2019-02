El reloj sigue su curso inexorable y los tenismesistas del patio están preparados y ansiosos por entrar a la pista del coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo, para comenzar su participación en la III Copa Panamericana Universal, que comenzará mañana.

Las hermanas Adriana y Melanie Díaz, junto a Brian Afanador y Daniel González, no pueden ocultar la emoción que sienten de ser los embajadores de esta justa continental y de jugar ante sus seguidores, por lo que hoy invitaron a todos los fanáticos puertorriqueños a apoyarlos en vivo.

“Estoy muy contenta de que la Copa se haga aquí. Desde el 2016 no juego en Puerto Rico (compitió en el Campeonato Latinoamericano de Mayores, que se realizó en San Juan), así que siempre es emocionante, y un torneo como este, que es de muchísima importancia, me gusta mucho que sea aquí. Sé que el público va a estar presente y que nos van a apoyar mucho. Yo voy a dar lo mejor de mí. La verdad es que lo más que me importa es que la gente se divierta y voy a dar el máximo para que el público lo pase bien”, expresó Adriana durante la conferencia de prensa en la que se dieron detalles del evento panamericano.

Por su parte, Brian apuntó que se sentía muy agradecido de esta oportunidad de jugar en Puerto Rico, y particularmente ante su hermano de siete años, Ricky, para quien esta será la primera vez que lo verá jugar en persona con una compresión cabal de lo que ocurre a su alrededor, pues en sus comparecencias anteriores era muy pequeño.

“Esta va a ser la primera vez que mi hermanito Ricky me va a ver conscientemente por primera vez, y estoy muy feliz por eso. También estoy contento porque todos los puertorriqueños van a poder disfrutar de un evento de alto calibre”, esbozó el atleta que invitó a todos los puertorriqueños a traer sus panderos para animar la competencia.

De la misma forma, Melanie se mostró encantada con que el evento se lleve a cabo en Puerto Rico y aprovechó su oportunidad ante el micrófono para exhortar a las niñas a practicar deportes. “A las personas, que vengan aquí (al “Quijote” Morales), que se diviertan y la pasen bien. Y sería buenos que más niñas se involucren en el deporte. No tiene que ser tenis de mesa, pero que les guste más el deporte”, manifestó.

Por último, Daniel se unió a las palabras de sus compañeros en el sentido de que dejará el alma en el terreno de competencia y en el llamado a que los apoyen.

“Estamos muy agradecidos con el respaldo. Vamos a dar el 100% y queremos que vengan todo y que se disfruten el evento”.

La competencia

La Copa Panamericana reviste de importancia dado que el campeón y el subcampeón clasificarán a las copas mundiales de sus respectivos géneros que se realizarán en octubre próximo en Chengdu, China.

El torneo comenzará manaña con las rondas de grupos, que se jugarán con tres periodos de competencia. El primero será de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Habrá un receso de una hora, para continuar de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El último espacio será de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. Este día se jugará en dos mesas.

Melanie y Brian jugarán su primer partido el viernes por la mañana, mientras Daniel lo hará en la tarde.

Adriana jugará a las 6:45 p.m. del sábado. De ganar ese encuentro, pasa a las semifinales que se jugarán el domingo.

Los horarios de competencia de ese último día, donde se jugarán las semifinales y por las medallas, son de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. Estos últimos dos días se utilizará una mesa.

En cuanto al formato, se informó que los primeros cuatro sembrados de cada rama clasificarán directo a la llave principal de la segunda fase. Por su parte, los otros 16 competidores se dividirán en cuatro grupos iguales de tres jugadores que se medirán en un sistema de todos contra todos.

Los jugadores que terminen en el primer lugar de casa grupo, avanzarán la segunda etapa, que se juega en eliminación sencilla. Los perdedores de las semifinales jugarán por la medalla de bronce, mientras los ganadores disputarán la Copa.

La primera edición de esta competencia se realizó en San José, Costa Rica en el 2017, mientras la segunda se celebró en Asunción, Paraguay, en el 2018.

Transmisión televisiva y boletos

El torneo podrá ser visto tanto por televisión como por internet. Según se informó, Punto 2 transmitirá la acción del sábado a partir de las 4:00 p.m. y el domingo desde las 11:00 a.m. De la misma forma, todos los partidos podrán ser vistos a través del portal de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

La señal de Punto 2 puede ser vista por el canal 179 de Direct TV, el canal 3 de Dish Network, el 88 de Liberty, el 9 de Claro TV y por antena el 2.2 (5.5 o 10.2 en el área oeste).

En cuanto a los boletos, se pueden conseguir en prticket.com y en la boleteria del coliseo.