Gurabo - El semifondista Wesley Vázquez superó hoy por el mínimo a su homólogo Andrés Arroyo en la carrera estelar de los 800 metros durante el último día del Campeonato Nacional de Atletismo en una tarde ventosa y húmeda en la pista de la Universidad Ana G. Méndez de Gurabo.

Wesley paró el reloj en 1:48:69 mientras que Arroyo registró 1:48:94 para un desenlace competitivo.

“Nos sentimos súper fuerte. Mi carrera es desde el tiro, pero preferimos realizar la carrera de remate, que es la parte débil mía. Pero, gracias a Dios se nos dio para los primeros 600 metros cómodo y rematar”, expresó Vázquez, natural de Orocovis.

Arroyo, por su parte, no estuvo complacido con el resultado del evento.

“Siempre es un orgullo poder correr en Puerto Rico. La carrera, el ambiente no era el mejor. Estaba haciendo mucho viento y humedad así que tuve que cambiar varias estrategias. Se volvió una carrera más táctica que rápida. Ya he corrido 1:44 en esta temporada así que un 1:48 no me complace. Tampoco puedo ser irrealista. No siempre se corre duro y las condiciones en la pista no siempre van a estar buena. Como todo atleta, volvemos ahora a la oficina que es la pista, me siento con mi entrenador y seguro volvemos a correr 1:44”, indicó Arroyo, natural de Bayamón.

Tanto Wesley como Arroyo, así como Ryan Sánchez, se encuentran en un momento histórico en el atletismo puertorriqueño al encontrarse los tres entre los mejores 15 corredores de 800 metros a nivel mundial en lo que va de temporada.

Los tres consiguieron récords para el Mundial de Atletismo de Doha, a celebrarse en septiembre, así como para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Solo dos pueden representar a Puerto Rico en los próximos Juegos Panamericanos de Lima en dicha disciplina. Hasta fecha, Wesley tiene mejor marca este año con 1:44.68, seguido por Sánchez 1:44.82 y Arroyo con 1:44.96.

Rivalidad amistosa

Debido a que los reflectores están enfocados en el trío ante sus recientes ejecutorias, Arroyo y Wesley resaltaron que su rivalidad es definida por su amistad.

“Cuando hablamos de este momento histórico, somos un equipo, somos Puerto Rico. Dejamos de ser Wesley, dejamos de ser Andrés, dejamos de ser Ryan y nos volvemos Puerto Rico. En lo personal, nos hablamos como hermanitos casi todos los días. Mantenemos esa condición de familia junto a los entrenadores. No hay riña. Eso es la gente hablando”, resaltó Arroyo, quien también tiene un puesto para los 1,500 metros en los Panamericanos.

Wesley, quien está encaminado a participar en sus tercera Olimpiadas, recalcó las declaraciones de Arroyo sobre la amistad de la tripleta exitosa de los 800 metros.

“Fuera de la pista somos hermanos, nos apoyamos, somos súper unidos. En la pista, obviamente, esto es deporte y hay que demostrar quién es el mejor. Profesionalmente, eso es lo que hemos hecho. Fuera somos amigos y dentro a guerrear”, contestó.

Sánchez no estuvo presente en Gurabo ya que viajó a Oslo, Noruega, para continuar su participación en la Liga Diamante, competencia en la cual debutó con un segundo lugar hace unas semanas en Suecia.

Ramos competirá en los 10,000 en Lima

Por otro lado, la fondista Beverly Ramos expresó a El Nuevo Día que, dependiendo de cómo terminé en los 10,000 metros en Lima, decidirá si también compite en los 5,000 metros de los Juegos Panamericanos.

“Todas las decisiones tienen que ser bien calculadas. Tengo que ver cómo me recupero y si la oportunidad es real. Si no pues, terminamos en 10,000 y seguimos para Doha”, declaró Ramos después de registrar un dominante primer lugar en Gurabo con tiempo de 16:49.64 en los 5,000 metros.

La medallista de oro centroamericana y del Caribe dijo que sintió una molestia en el talón izquierdo durante la carrera.

“(Me sentí) regular. Es bien difícil correr en esta pista. Como sentí la molestia pues tumbé un poco pensando también en no lastimarme. Es uno de los males de los fondistas porque con cualquier bobería te puede molestar. Pero, me siento que la condición está, me sentí bien fuerte. Campeonato Nacional ‘check’ y seguir por ahí para abajo”, indicó Ramos.