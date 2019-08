La tenista puertorriqueña Mónica Puig Marchán llegará al Abierto de Estados Unidos con un nuevo entrenador, luego que Kamau Murray optara por volver a trabajar con la estadounidense Sloane Stephens de cara al último grand slam de la temporada de la Asociación de Tenis de Mujeres (WTA, por sus siglas en inglés).

La decisión de Murray de volver a entrenar a Stephens fue anunciada hoy por la propia tenista estadounidense en la red social Twitter.

El anuncio fue uno sorpresivo para Puig y todo su equipo.

Según informó hoy la propia Puig, Murray le había indicado la pasada semana que no estaría disponible para entrenarla en Nueva York, sin anunciarle una razón en específico.

“Al final de la pasada semana, Kamau me informó que no estaría disponible para ir al Abierto de Estados Unidos conmigo, lo que fue una total sorpresa para mí”, expresó Puig en declaraciones escritas. “Lo he puesto detrás de mí, y estoy de lleno enfocada en prepararme lo mejor posible para el Abierto de Estados Unidos”.

El agente de Puig, Marijn Bal, informó que el serbio Dusan Vemic trabajará con Puig en Nueva York. Vemic, un extenista de 43 años, fue parte del equipo de trabajo de Novak Djokovic entre el 2011 y el 2013.

De igual manera, Bal insistió en que la movida de Murray tomó por sorpresa al equipo de la campeona olímpica.

“Fue un total shock para nosotros”, expresó Bal a El Nuevo Día.

Puig anunció su relación con Murray a finales del mes de enero. La boricua, incluso, se mudó para Chicago para trabajar con el entrenador estadounidense, quien había llevado a Stephens a ganar el Abierto de Estados Unidos en el 2017.

Puig contrató a Murray tras finalizar su relación con el argentino Juan "Nacho" Todero, con quien conquistó la medalla de oro en el torneo de sencillos de los Juegos Olímpicos de Río 2016.