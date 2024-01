Aryna Sabalenka retiene la corona en el Abierto de Australia

Australia - En su subconsciente Aryna Sabalenka no quería ser, según sus propias palabras, la persona que gana un major y desaparece.

Ganar su primer trofeo de Grand Slam el año pasado en Australia le dio la confianza a Sabalenka de que podría repetir. Perder la final del U.S. Open en septiembre le dio motivación.

Sabalenka aseguró que no será una persona de un solo éxito ganando títulos consecutivos en el Abierto de Australia al vencer 6-3, 6-2 a Zheng Qinwen el sábado en una final desigual que contrastó con su remontada para vencer a Elena Rybakina el año pasado.

“Sólo quería demostrar que soy capaz de ser consistente y que tengo la capacidad de ganar otro”, indicó la tenista bielorrusa. “Entonces en comparación al año pasado, soy otra. Comparado al U.S. Open, de nueva cuenta, soy una persona completamente nueva; estoy más en control y no dejo que otras cosas se me vengan a la mente”.