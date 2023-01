AUCKLAND, Nueva Zelanda - La estadounidense Coco Gauff continuó este domingo con su buen inicio de temporada, al doblegar 6-1, 6-1 a la española Rebeka Masarova en la final del ASB Classic de Aukland.

Gauff (primera preclasificada) conquistó su tercer título en la gira de la WTA, elevando su confianza de cara al Abierto de Australia.

El partido fue afectado por otra de las largas interrupciones debido a la lluvia, que fueron típicas durante la semana en Auckland, donde numerosos partidos fueron retrasados o debieron mudarse a canchas bajo techo.

Gauff, de 18 años, lidió mejor que las demás con el desafío meteorológico. Explicó que está más acostumbrada a las interrupciones por la lluvia, dado que proviene de Florida.

La estadounidense no perdió un set en toda la semana, aunque enfrentó duros duelos ante Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia, y Danka Kovinic (7ma).

“Ha sido una gran semana para mí, a pesar de la lluvia”, dijo Gauff. “No podía haber pedido un mejor comienzo de mi temporada. Es mi primer título sobre canchas duras desde que tenía 15 años, así que me encanta tener al fin un buen resultado en una superficie que amo”.

Masarova, ubicada en el número 130 del escalafón y quien debió disputar la fase clasificatoria para este certamen, tuvo una semana sobresaliente y llegó a su primera final en la WTA. Sin embargo, disputó ocho partidos y la actividad le habría pasado factura.

Lo intentó todo el domingo, pero Gauff siempre tuvo una respuesta.

“Me complace haber podido llegar a mi primera final en la WTA, pero estoy decepcionada con el partido de hoy”, comentó. “He sentido que realmente no podía hacer mi juego, pero Coco ha jugado de manera asombrosa y no me ha dado cuartel”.

La bielorrusa Aryna Sabalenka devuelve un tiro de la checa Linda Noskova durante la final del Torneo Internacional de Adelaida. (Kelly Barnes)

Por otro lado, la segunda preclasificada Aryna Sabalenka conquistó su 11er título de singles en la WTA y su primero en casi dos años al vencer hoy a la checa Linda Noskova 6-2, 7-6 (4) en la final del Internacional de Adelaida.

Sabalenka puso fin a la extraordinaria semana de la joven de 18 años, quien superó a la tercera favorita Daria Kasatkina y a la excampeona del Abierto de Australia Viktoria Azarenka para alcanzar su primera final.

La bielorrusa no cedió un set en toda la semana y parecía enfilarse a otra cómoda victoria tras conquistar el primer parcial el domingo. Pero Noskova fue mucho más competitiva en el segundo al mantener su servicio y aumentar la presión sobre el saque de Sabalenka, en especial con sus potentes devoluciones de revés.

“Quiero felicitar a Noskova por una semana increíble”, expresó Sabalenka. “Creo que vas a tener un gran futuro y 100% segura de que estarás en muchas más finales”.

El último título de Sabalenka fue en Madrid en mayo de 2021 y no conquistó ningún otro torneo en 2022 a pesar de alcanzar tres finales.

Finalizó el año como la quinta en la clasificación después de conseguir un lugar en la Final de la WTA en Fort Worth, donde perdió en la final ante Caroline García.

Sabalenka ha ganado tres torneos en la primera semana de una temporada, luego de conquistar Shenzhen en 2019 y Abu Dabi en 2021.

La final varonil entre Novak Djokovic y el estadounidense Sebastian Korda se realizará más tarde el domingo.