Sinner fue dominante y lo demostró manteniendo en cero puntos de ruptura y acumulando 10 para él, o la ventaja de 27-13 en puntos que duró al menos nueve golpes, o la ventaja en tiros ganadores de 32 a 25, y menos errores no forzados, 27 a 45.

Sinner ha ocupado el puesto número uno desde junio pasado y no muestra signos de renunciar a él. Esta fue la primera final del Abierto de Australia el uno y dos del escalafón masculino desde 2019, cuando Novak Djokovic (1) derrotó a Rafael Nadal (2) en sets corridos.

“Sigo jugando así porque tengo una mente clara sobre lo que sucedió”, expuso Sinner el domingo. “Sé que si fuera culpable, no jugaría así”.

“Creo que no hay más acusaciones”, respondió Zverev. “No las ha habido durante —¿qué?— nueve meses ahora. ... Creo que he hecho todo lo que puedo, y no voy a abrir ese tema de nuevo”.