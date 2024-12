“En esa carrera (en Niza) hice un tiempazo en una ruta de bicicleta que fue superdifícil. Después de ahí, estaba como: ‘¿Sigo entrenando o me doy un ‘break’?’. Estaba en un limbo, no sabía que hacer. Ahora me estoy tomando una vacaciones como que ‘clearing my head’ (aclarando su cabeza) para empezar el año que viene poco a poco”, expuso la exjugadora que será la presentadora del evento “Batalla de Leyendas” entre el destacado tenista español Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe el próximo 2 de marzo de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.