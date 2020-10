París - El serbio Novak Djokovic tuvo problemas para ocultar su decepción por perder la final de Roland Garros contra el español Rafa Nadal, a quien dijo en la pista: “Eres el rey de la tierra batida y hoy lo he sufrido en mis carnes”.

Djokovic dedicó esas palabras a Nadal en la pista Philippe Chatrier tras caer por 6-0, 6-2 y 7-5, y aseguró que el español “ha dominado completamente”.

“No le ha faltado nada, devolvía todas las bolas y jugaba muy bien tácticamente. Me he sentido bien todo el torneo, pensaba que estaba en buena forma. Hubiera podido jugar mejor, sobre todo los dos primeros sets, pero me ha sorprendido la forma en la que él ha jugado”, resaltó.

“Ha jugado un partido perfecto, sobre todo los dos primeros sets. He tratado de volver en el tercero, pero él era, de lejos, el mejor en la pista. Merece la victoria”, reconoció el serbio.

Djokovic aseguró que puso en práctica diferentes variantes tácticas, pero que no funcionaron. “Quería romper su ritmo, pero siempre respondía. Sólo puedo felicitarle”, dijo.

“Pensaba que las condiciones climáticas me beneficiaban. Venía con confianza tras haber ganado en Roma. Pero Rafa ha demostrado que todo el mundo se equivocaba. Por eso es un gran campeón”, agregó.

Sobre los 13 títulos del español en Roland Garros, Djokovic manifestó que “todos los superlativos sobre esa gesta son merecidos”